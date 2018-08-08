08 Ağustos 2018 Çarşamba29 Şevval 1439
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Savunma Sanayii'nde çok önemli kararlar

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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından gerçekleştirilen ilk Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda, toplam 13.5 milyar lira bedeli olan projeler değerlendirildi.
Savunma Sanayii'nde çok önemli kararlar
Savunma Sanayii'nde çok önemli kararlar Savunma Sanayii'nde çok önemli kararlar Savunma Sanayii'nde çok önemli kararlar

 

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi tarafından, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından gerçekleştirilen ve 3 saat 15 dakika süren Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin ilk toplantısı sonrasında yazılı açıklama yapıldı.

Buna göre toplantıda, sınırlar içinde ve ülke sınırlarının güvencesi için sınır ötesinde harekatlarını başarıyla sürdüren güvenlik birimlerinin gücüne güç katan yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik projeler gözden geçirilerek yeni kararlar alındı.

ATAK ve İHA sistemlerine yönelik projeler ele alındı

Toplam 13,5 milyar lira bedeli olan projelerin değerlendirildiği toplantıda, savunma sanayi ve teknolojilerini geliştirme, güçlendirme, destekleme ve ihracat amaçlı muhtelif yatırım ve iyileştirme faaliyetleriyle ilgili tedbirler alındı.

Bu kapsamda, ATAK helikopterine yeni kabiliyetler kazandırılması, yeni İHA sistemleri, kara, hava ve deniz araçları, karıştırıcı sistemler, radar ve komuta kontrol sistemlerinin modernizasyonu ile güvenlik birimlerinin çeşitli ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik projeler değerlendirildi.

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