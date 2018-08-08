08 Ağustos 2018 Çarşamba29 Şevval 1439
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Fenerbahçe turu Kadıköy'e bıraktı!

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Benfica'ya 1-0 mağlup oldu.
Fenerbahçe turu Kadıköy'e bıraktı!
Fenerbahçe turu Kadıköy'e bıraktı! Fenerbahçe turu Kadıköy'e bıraktı! Fenerbahçe turu Kadıköy'e bıraktı!

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Benfica'ya 1-0 kaybetti ve tur şansını İstanbul'da oynanacak rövanş maçına bıraktı.

Fenerbahçe, Benfica karşısında sahaya  Volkan Demirel, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Eljif Elmas, Mehmet Topal, Dirar, Giuliano, Valbuena, Alper Potuk ilk 11'i çıkarken Fenerbahçe'de teknik Direktörü Phillip Cocu yeni transfer Andre Ayew'i sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna dahil etmedi.

Sarı lacivertlilerde Josef de Souza kart cezası, Aatıf Chahechouhe ve İsmail Köybaşı ise sakatlıkları bulunduğu için kadroda yer almadı.



Ev sahibi ekip 69. dakikada Franco Cervi'nin attığı gol ile karşılaşmada 1-0 öne geçti. Sarı lacivertliler maçın uzatma dakikalarında Barış Alıcı ile gole yaklaştı ancak top üstten auta çıktı. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-0 ev sahibinin üstünlüğü ile sona erdi.



Bu sonuçla temsilcimiz sahadan 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı ve tur şansını 14 Ağustos'ta oynanacak rövanş mücadelesine bıraktı.

BENFICA 1-0 FENERBAHÇE

STAT: Luz

HAKEMLER: Aleksei Kulbakov, Dmitri Zhuk, Oleg Maslyanko

BENFICA: Vlachodimos, Almeida, Ruben Dias, Jardel, Grimaldo, Fernandes, Fejsa, Pizzi, Salvio (Dk. 75 Zivkovic), Cervi, Ferreyra (Dk. 63 Castillo)

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Dirar (Dk. 87 Barış Alıcı), Valbuena (Dk. 61 Mehmet Ekici), Giuliano, Alper (Dk. 74 Soldado)

GOLLER: Dk. 69 Cervi (Benfica)

SARI KARTLAR: Grimaldo (Benfica) - Soldado, Mehmet Ekici, Eljif (Fenerbahçe)

MAÇTAN DAKİKALAR

4'üncü dakikada Alper'in pasında topla buluşan Dirar'ın vuruşunda meşin yuvarlağa savunma izin vermedi.

11'inci dakikada Valbuena'nın kullandığı köşe vuruşunda kaleci Vlachodimos topu yumruklayarak uzaklaştırdı. 

21'inci dakikada Pizzi'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Skrtel topu uzaklaştırdı. Dönen topla buluşan Salvio'nun yerden pasında Dias gelişine vurdu ancak Skrtel meşin yuvarlağa müdahale etti.

24'üncü dakikada Valbuena'nın pasında topla buluşan Giuliano'nun vuruşunda kaleci Vlachodimos topu kontrol etti.

27'nci dakikada Salvio'nun pasında topla buluşan Fernandes'in ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlka auta çıktı.

32'nci dakikada sol kanattan topla buluşan Cervi'nin vuruşunda kaleci Volkan topu oyun alanına çeldi. Skrtel dönen topa Salvio'dan önce müdahalede bulunarak kornere attı.

39'uncu dakikada Mehmet Topal'ın kullandığı serbest vuruşta Hasan Ali Kaldırım sol kanatta bulunan Valbuane'ya topu aktardı. Valbuena'nın gelişine vuruşunda top az farkla auta çıktı.

41'inci dakikada Hasan Ali'nin ortasında ceza sahası içinde bulunan Nivaldo topu kafa ile uzaklaştırdı. 

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle son buldu.

47'nci dakikada Cervi'nin ceza sahası içine yaptığı ortada Nivaldo'nun kafa vuruşunda top Volkan Demirel'de kaldı. 

51'inci dakikada Valbuena'nın kaptırdığı topta Salvio'nun sağ kanattan bekletmeden vuruşunda kaleci Volkan topu kornere çeldi.

59'uncu dakikada Valbuena'nın Hasan Ali ile yaptığı verkaç sonrasında ortasına kaleci Vlachodimos topu kontrol etti.

69'uncu dakikada Salvio'nun pasında topla buluşan Cervi meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0. 

84'üncü dakikada Grimaldo'nun pası ile ceza sahası içinde buluşan Castillo'nun vuruşunda top kaleci Volkan'da kaldı.

85'inci dakikada caza sahası içinde topla buluşan Castillo'nun vuruşunda topa kaleci Volkan izin vermedi.

86'ncı dakikada Pizzi'nin uzun pasında topu Almeida'ya aktardı. Almeida'nın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı. 

Karşılaşma Benfica'nın 1-0'lık üstünlüğü ile son buldu.

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