İspanya Estonya'ya yanlışlıkla füze attı

İspanya ile Estonya arasında az daha bir anlık dikkatsizlik sonucu diplomatik krize dönüşebilecek bir eylem gerçekleşti.

İspanyol Hava Kuvvetleri’ne ait bir uçak Estonya’nın güneyinde uçuş gerçekleştirdiği sırada yanlışlıkla ‘havadan havaya’ füzesini ateşledi. Füze Estonya'nın üzerinden uçtu.

KENDİ KENDİNİ İMHA ETTİ

Estonya savunma kuvvetlerinin konuya ilişkin açıklamasında, füzenin uçuş yörüngesi, olası düşüş yeri ve durumu hakkındaki bilgilerin netleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, "AIM-120 AMRAAM füzesinde kendini imha etme modu aktif durumda, bunun sayesinde yanlış fırlatmada füze havada imha ediliyor, ancak yine de merminin karaya düşmüş olma olasılığını da dışlamamak gerekir. İspanyol ekibinin Otepaa kentinin yakınında gerçekleştirdiği eğitim uçuşu sırasında ateşlediği füzenin uzunluğu 3.7 metre, çapıysa 18 santimetre" ifadelerine yer verildi.

BÖLGE HALKINA ÇAĞRI

Estonya Hava Kuvvetleri Komutanı vekili Albay Reyve Valge, Estonya hava sahasında ilk kez böyle bir olayın gerçekleştiğini belirtti. Valge, böyle bir olayların diğer ülkelerde de nadiren görüldüğünü kaydetti.

Estonyalı komutan, "Füze 6 bin metre irtifada fırlatıldı. Kendiliğinden imha olma mekanizmasının hangisi olduğu bilinmiyor. ‘Havadan havaya' füzelerin bombalara nazaran gücü çok düşük. Yine de Estonya'nın güneyinde füzeye rastlayabilecek vatandaşların ona dokunmaması ve yetkililere derhal bilgi vermesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.