08 Ağustos 2018 Çarşamba29 Şevval 1439
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Meteoroloji'den sağanak uyarısı!

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Meteoroloji'den sağanak uyarısı!
Meteoroloji'ye göre Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz kıyı kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Çanakkale, Yalova, Yozgat ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.
Meteoroloji'den sağanak uyarısı! Meteoroloji'den sağanak uyarısı! Meteoroloji'den sağanak uyarısı!

Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.), Ordu, Giresun, Rize çevreleri ile Samsun'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli ve yer yer aşırı şekilde (75 mm ve üzeri/m2.) olması bekleniyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurdun kuzeydoğusunda 2 ila 6 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı bulutlu 31 
İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32 
İzmir: Az bulutlu ve açık 36 
Adana: Parçalı bulutlu 35 
Antalya: Az bulutlu ve açık 38 
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; yerel olarak kuvvetli ve doğu kesimlerde şiddetli ve yer yer aşırı Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; il genelinde şiddetli ve yer yer aşırı (75 mm ve üzeri/m2.) olması bekleniyor) 28 
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 mm/m2.) olması bekleniyor) 27 
Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41 

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