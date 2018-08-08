08 Ağustos 2018 Çarşamba29 Şevval 1439
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Beşiktaş'ın konuğu LASK Linz

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Beşiktaş'ın konuğu LASK Linz
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında yarın Avusturya temsilcisi LASK Linz'i konuk edecek.
Beşiktaş'ın konuğu LASK Linz Beşiktaş'ın konuğu LASK Linz Beşiktaş'ın konuğu LASK Linz

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. en eleme turu ilk maçında yarın Avusturya'nın LASK Linz takımıyla karşı karşıya gelecek.

Vodafone Park'taki mücadele saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Polonyalı hakem Bartosz Frankowski yönetecek. Frankowski'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Marcin Boniek ile Jakub Winkler yapacak. Zbigniew Dobrynin ise dördüncü hakem olarak görev alacak. Karşılaşma D-Smart'tan yayımlanacak.

Siyah-beyazlı ekip, 2. ön eleme turunda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 2-0 ve 6-0 mağlup ederek adını 3. ön eleme turuna yazdırdı.

LASK Linz ise bir önceki turda Norveç'in Lilleström ekibini 4-0 ve 2-1 yenerek 3. ön eleme turunda mücadele hakkı yakaladı.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi ise 16 Ağustos Perşembe günü Avusturya'da oynanacak.

 

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