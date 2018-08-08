08 Ağustos 2018 Çarşamba29 Şevval 1439
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Emniyet İstihbarat baskınını Mehmet Partigöç yönetmiş

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15 Temmuz’da Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı’ndaki olaylarla ilgili iddianamede, binayı işgal eden FETÖ’cü polisleri cuntacı Mehmet Partigöç’ün yönettiği tespiti yapıldı.
Emniyet İstihbarat baskınını Mehmet Partigöç yönetmiş
Emniyet İstihbarat baskınını Mehmet Partigöç yönetmiş Emniyet İstihbarat baskınını Mehmet Partigöç yönetmiş Emniyet İstihbarat baskınını Mehmet Partigöç yönetmiş

Sabah gazetesinin haberine göre, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Emniyet Genel Müdür-lüğü(EGM) İstihbarat Daire Başkanlığı'nı ele geçirmeye giden FETÖ'cü polis amirlerinin, Genelkurmay Başkanlığı'nda ilişki kuracakları ismin Genelkurmay Personel Plan Yönetim Daire Başkanı Tuğgeneral Mehmet Partigöç olduğu tespit edildi.

İddiaya göre; darbe girişiminin yönetici kadrosu olan 'Yurtta Sulh Konseyi'nin en önemli üyelerinden olan Partigöç, o gece Genelkurmay Karargahı'nda darbeyi yönetti. Eski daire çalışanı 36 kişi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen iddianamede o gece EGM İstihbarat Daire Başkanlığı'nda yakalanan eski EGM İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Gürsel Aktepe'nin tabletinden detaylar yer alıyor. Buna göre; Aktepe'nin FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programları çıkan tabletine, o gece 23.09'da eski İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Timur Tecer tarafından "General Mehmet Partigöç tel 530 ... ...." şeklinde mesaj atıldı.

Aktepe'ye ait Dell Venue 7 marka tablette FETÖ üyelerinin gizlice haberleştiği Eagle, Tango, Cryptnote, ByLock, Kakao Talk programlarına ulaşıldı. Eagle kayıtlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle uluslararası kamuoyunda hedef alınmasının istendiği belirlendi. Tanık Fatih Çiçek de 15 Temmuz gecesi gözaltına aldıkları Gürsel Aktepe, Lokman Kırcılı ve Zeki Taşkın'ın üzerlerinden çıkan tabletleri muhafaza altına aldıklarını söyledi.

'BÖCEKÇİ SEDAT'LA KALDIK' İDDIANAMADE

Gürsel Aktepe'nin polise verdiği ifadelerden alıntılar da var. İşte Aktepe'nin itirafları;

"Tecer, Tango'dan darbeye destek verilmesi ve "General Mehmet" ile irtibata geçilmesi mesajı attı. Mayıs 2015'te hakkımda yakalama kararı çıkarıldı. Bu süreçte Lokman Kırcılı ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakanlığı sırasında çalışma ofislerine "böcek" olarak adlandırılan dinleme cihazlarının konulmasına ilişkin davada tutuklu yargılanan ve Sincan Cezaevi'nde bulunan Sedat Zavar'ın ailesinin görüş günlerinde kullanmak için kiraladıkları Eryaman'daki evde kaldık.

2009'da Lokman Kırcılı, Bülent Demirel, Yunus Yazar ile birlikte Pensilvanya'da Gülen'in yanında 2 gün kaldık. Meslekten atıldıktan sonra her ay Samanyolu Koleji öğretmeni Zübeyir kod isimli kişi tarafından bana 4 bin 500 TL ödeme yapıldı.

Kemalettin Özdemir, 2006 ve 2007'de emniyete bakan kısmın sorumluluğundan ayrıldı. Yerine Kozanlı Ömer lakaplı Osman Hilmi Özdil geldi. Kemalettin Özemir ile görüştüğümde bana "Herkesi kendimize düşman yapmayalım" dedi.
Özdemir, ayrıldıktan sonra onunla hareket etmeye başlayan Sabri Dilmaç, Fikret Salmaner ve Hanifi Avcı da ayrıldı."

FETÖ OPERASYONLARI: 12 GÖZALTI, 14 TUTUKLAMA

 MUŞ: TSK'daki kripto askerlere 'mahrem imamlık yapan 2 FETÖ'cü tutuklandı.
 TOKAT: TSK'nın "kripto" yapılanmasına yönelik operasyonda meslekten ihraç edilmiş astsubay A.Ö. gözaltına alındı.
 ANTALYA: 9 FETÖ'cü tutuklandı.
 KARABÜK: Eski polis F.Ö. gözaltına alındı.
 İZMİR: Aralarında bir eski emniyet müdürü, 2 astsubay ve halen aktif görevdeki öğretmenlerin de bulunduğu 7 ByLock'çu gözaltına alındı.
 ESKİŞEHİR: FETÖ soruşturması kapsamında aranan M.K.K. operasyonla yakalandı.
 ZONGULDAK: Bir eski polis ve bir hemşire gözaltına alındı.
 ERZİNCAN: 3 kripto FETÖ'cü tutuklandı.

 

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