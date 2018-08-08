08 Ağustos 2018 Çarşamba29 Şevval 1439
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Bakan açıkladı! Üçüncüsü Trakya'ya yapılacak

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akdeniz'de ilk sondajın birkaç ay içerisinde yapılacağını duyurdu. Dönmez, Akkuyu ve Sinop'tan sonra üçüncü nükleer santralin Trakya'da olacağını kaydetti. Dönmez, "Trakya'daki santrali Çin'le yapacağız" dedi
Bakan açıkladı! Üçüncüsü Trakya'ya yapılacak
Bakan açıkladı! Üçüncüsü Trakya'ya yapılacak Bakan açıkladı! Üçüncüsü Trakya'ya yapılacak Bakan açıkladı! Üçüncüsü Trakya'ya yapılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez A Haber'de gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Fatih Dönmez, ABD'nin İran'a yaptırım kararıyla ilgili olarak, "tek taraflı bir karar, meşru bir ticaret yapıyoruz" dedi.

Dönmez, Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmasıyla ilgili, "Gemimiz ilk sondajı birkaç ay içinde yapacak" diye konuştu.

Fatih Dönmez, Nükleer santralde, Akkuyu ve Sinop'tan sonra üçüncü projenin Trakya'da olacağını kaydetti. Dönmez, "Trakya'daki santrali Çin'le yapacağız" dedi.

Bakan Dönmez'in açıklamalarından satırbaşları:

Ben göreve 3 - 4 hafta önce başladım ama ondan önce sayın Berat Albayrak döneminde müsteşar olarak görev yapmaktaydım. Piyasaların sorunları, vatandaşın taleplerini analiz ettik. Ve bir strateji belgesi hazırladık. Adını da Milli Enerji ve Maden Strateji Belgesi dedik. Bu strateji belgesiyle birlikte biz önümüzdeki dönemde yapacağımız tüm işleri belirlemiş olduk.

İRAN AÇIKLAMASI

Arz güvenliği bizim için önemli. İran ile çok eski yıllara dayanan ilişkimiz var. Doğalgaz ihracatımız da 2026 yılına kadar devam edecek. Ülkedeki vatandaşları soğukta bırakma, karanlıkta bırakmak gibi bir durum söz konusu olamayacağına göre, bu devam edecek.

Ancak bildiğiniz gibi Bir heyetimiz şu anda Amerika'da. Bu yaptırımlar dahil olmak üzere bir seri konu hakkında müzakere yapılıyor. Ben ümitliyim, iyi bir netice çıkacağı kanaatindeyim.

Bu ambargo ABD’nin tek taraflı uyguladığı bir ambargo. AB ile bundan oldukça rahatsız. Biz meşru bir ticaret yapıyoruz. Arz güvenliği açısından son derece önemli. Bir de komşuluk hukukumuz var.

FATİH GEMİSİ BİRKAÇ AY İÇİNDE SONDAJA BAŞLAYACAK

Yaklaşık 5 yıldır bizim sismik gemimiz çalışmalarını yapıyor. aldığımız veriler de son derece önemli. İlk derin deniz sondajımızı inşallah bu yıl başlatıyoruz. Bir sondaj gemisi temin ettik, önümüzdeki bir iki ay içerisinde sondaja başlayacak. Adını 'Fatih' koymuştuk. Biz bu gemimizden, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon rezervlerimizin fetihlerini bekliyoruz açıkçası.

Doğu Akdeniz'deki komşu ülkelerin bir çoğu eriştiler. Bizim verilerimiz de son derece olumlu. İlk sondajımızı Antalya açıklarında vurmuş olacağız. Türk ekonomik bölgelerimiz içinde. Diğeri de Mersin açıklarında olacak.

Türkiye maalesef dışa bağımlı petrol ve gazda. Bence oyunun kaderini değiştirecek hamle, eğer bulabilirsek dua ediyoruz. Bu doğalgaz veya petrole, karada veya denizde neredeyse bulmak istiyoruz.

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