Arabesk müziğin önemli isimlerinden Hakkı Bulut’un, sağlık sorunları nedeni ile hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Kötü haberi magazin camiasında 'Felaket Tellalı' lakabı ile ünlenen ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu. Bulut’un sevenlerinden dua isteyen Akay, “Arabesk müziğinin taçsız kralı hastaneye kaldırıldı! O, 61 albüm ve 1000 bestenin sahibi. İkimiz Bir Fidanız, Ben Buyum, Ben Tövbemi Geri Aldım, Son Mektup, İtirazım Var gibi şarkıların yazarı Hakkı Bulut, zor günler geçiriyor. Sağlık problemleri nedeni ile hastaneye kaldırılan değerli sanatçımıza anjiyo yapıldı ancak, stent takılacak damarı kalmamış ve damarı kopacak vaziyetteymiş.” dedi.
KALP AMELİYATI OLACAK!
Usta sanatçının sevenlerinden bir isteğini de dile getiren Onur Akay, “Bugün sabah saatlerinde acil ameliyata alınacak ve önemli bir kalp ameliyatı geçirecek olan 73 yaşındaki usta sanatçımız Hakkı Bulut, sevenlerinden dua bekliyor. Hastanenin ismini ise, maalesef sevenlerim gelip yorulmasınlar diye söylemiyor. Sadece duaları yeter diyor. Dualarımız usta sanatçımızla.” ifadelerini kullandı.
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- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
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Usta sanatçı hastaneye kaldırıldı
Arabesk müziğin önemli isimlerinden Hakkı Bulut’un, sağlık sorunları nedeni ile hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Kötü haberi magazin camiasında 'Felaket Tellalı' lakabı ile ünlenen ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu. Bulut’un sevenlerinden dua isteyen Akay, “Arabesk müziğinin taçsız kralı hastaneye kaldırıldı! O, 61 albüm ve 1000 bestenin sahibi. İkimiz Bir Fidanız, Ben Buyum, Ben Tövbemi Geri Aldım, Son Mektup, İtirazım Var gibi şarkıların yazarı Hakkı Bulut, zor günler geçiriyor. Sağlık problemleri nedeni ile hastaneye kaldırılan değerli sanatçımıza anjiyo yapıldı ancak, stent takılacak damarı kalmamış ve damarı kopacak vaziyetteymiş.” dedi.
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