08 Ağustos 2018 Çarşamba29 Şevval 1439
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Usta sanatçı hastaneye kaldırıldı

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Usta sanatçı hastaneye kaldırıldı
Onur Akay, usta sanatçı Hakkı Bulut’un hastaneye kaldırıldığını duyurarak, Bulut’un sevenlerinden dua istedi
Usta sanatçı hastaneye kaldırıldı Usta sanatçı hastaneye kaldırıldı Usta sanatçı hastaneye kaldırıldı

Arabesk müziğin önemli isimlerinden Hakkı Bulut’un, sağlık sorunları nedeni ile hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Kötü haberi magazin camiasında 'Felaket Tellalı' lakabı ile ünlenen ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu. Bulut’un sevenlerinden dua isteyen Akay, “Arabesk müziğinin taçsız kralı hastaneye kaldırıldı! O, 61 albüm ve 1000 bestenin sahibi. İkimiz Bir Fidanız, Ben Buyum, Ben Tövbemi Geri Aldım, Son Mektup, İtirazım Var gibi şarkıların yazarı Hakkı Bulut, zor günler geçiriyor. Sağlık problemleri nedeni ile hastaneye kaldırılan değerli sanatçımıza anjiyo yapıldı ancak, stent takılacak damarı kalmamış ve damarı kopacak vaziyetteymiş.” dedi.

KALP AMELİYATI OLACAK!

Usta sanatçının sevenlerinden bir isteğini de dile getiren Onur Akay, “Bugün sabah saatlerinde acil ameliyata alınacak ve önemli bir kalp ameliyatı geçirecek olan 73 yaşındaki usta sanatçımız Hakkı Bulut, sevenlerinden dua bekliyor. Hastanenin ismini ise, maalesef sevenlerim gelip yorulmasınlar diye söylemiyor. Sadece duaları yeter diyor. Dualarımız usta sanatçımızla.” ifadelerini kullandı.
 

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