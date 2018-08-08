08 Ağustos 2018 Çarşamba29 Şevval 1439
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Ali Nesin'den 'Erdoğan' itirafı

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Ali Nesin'den 'Erdoğan' itirafı
Ali Nesin, Habertürk TV'de Kübra Par'ın Açık ve Net programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Nesin, Başkan Erdoğan'ın seçimi kazanacağını biliyordum ama Facebook'ta yalan söyledim.
Ali Nesin'den 'Erdoğan' itirafı Ali Nesin'den 'Erdoğan' itirafı Ali Nesin'den 'Erdoğan' itirafı

Matematikçi Prof. Ali Nesin CHP'ye dair sert eleştirilerden bulunurken seçim akşamı ile ilgili de önemli itiraflarda bulundu.

“CHP ZİHNİYETİ BU HALKA ÇOK EZİYET ÇEKTİRDİ"

Prof. Dr. Ali Nesin, CHP’ye yönelik eleştirilerini de yineledi. “Çok şey yaptılar, bu halka çok eziyet çektirdiler. CHP değil; o zihniyet ve bakış açısı. Cumhuriyet boyunca işadamlarından başka kimse Cumhuriyet’ten faydalanmadı ki. Solcular mı, ülkücüler mi, Aleviler mi, Müslümanlar mı, Kürtler mi faydalandı? Hangi zümre buradan bir şey kazandı? Siyasetçi değilim ki ben. Eğer bir parti, bir düşünce seksen yıl boyunca kaybediyorsa, “Ben nerede yanlış yapıyorum?” diye düşünmesi lazım. Ben, nerede yanlış yaptıklarını düşünüyorum. Onlar kendileri düşünsün “Biz nerede yanlış yaptık?” diye. Bir yerde yanlış yaptıkları bariz değil mi? Hep emperyalistler mi yanlış yapıyor? Her şey emperyalistler ya da yobazlar yüzünden mi? Suç hep başkasının mı? Biz hiçbir şeyi yanlış yapmadık mı? Benim yanlışımdan bir şey kazanmazsınız; ama benim doğrumdan çok şey kazanırsınız. “Ali Nesin nerede yanlış yapıyor?” diye düşünmesinler; “Ali Nesin nerede doğru söylüyor?” diye düşünsünler” dedi.

“ERDOĞAN’IN KAZANACAĞINI GÖRDÜM; AMA FACEBOOK’TA YALANSÖYLEDİM”

Nesin, “Recep Tayyip Erdoğan’ın kazanabileceğini gördüm, Facebook’ta yalan söyledim. Daha önceki seçimlerde de gördüm. Yalan söylemedim aslında; inanamadım. Hesap kitap yaptım. Yüzde 49, yüzde 50 çıkıyordu. Yüzde 52’yi bulamadım. Gördüm ve hatta İnce’yi Facebook sayfamdan uyardım. “Birisi söylesin, yanlış siyaset güdüp, yanlış propaganda yapıyor” dedim.

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