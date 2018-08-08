08 Ağustos 2018 Çarşamba29 Şevval 1439
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MİT'in 20 bin kişilik listesini ele geçirmişler

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MİT'in 20 bin kişilik listesini ele geçirmişler
FETÖ üyeleri hakkında hazırlanan iddianamenin ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor.
MİT'in 20 bin kişilik listesini ele geçirmişler MİT'in 20 bin kişilik listesini ele geçirmişler MİT'in 20 bin kişilik listesini ele geçirmişler

'Fuat Avni' hesabını kullandığı iddia edilen sanık Mustafa Koçyiğit’in, ifadesinde İstihbarat Daire Başkanlığı'nda (İDB) görevli mühendisler yardımıyla MİT’in İDB’ye bildirdiği 20 bin kişilik paralel devlet yapılanmasına ilişkin listeyi temin ettiğini itiraf ettiği ortaya çıktı.

İddianamede, Koçyiğit’in 20 Temmuz 2016 tarihli ifadesine yer verildi.

3 YIL ABD'DE KALDIM

Milliyet'in haberine göre Koçyiğit, ifadesinde, şunları anlattı:

"FETÖ dershanesine gittim. Üniversitede FETÖ yapısıyla tanıştım. 2003’te Polis Akademisi’nde yüksek lisans yaptıktan sonra 2009’da 3 yıllığına eşimle birlikte ABD’ye gittim. ABD’de Yasin isimli FETÖ bağlantılı kişiyle ara ara görüştüm. 2012’de Türkiye’ye döndüm. Yasin’in selamıyla kod adı Selman tarafından arandım. Kendisi bana teknik ve bilgi işlemdeki mühendisleri takip görevi verdi.Kod adı olarak Akif’i kullandım. Selman’ın talimatıyla İDB’de çalışan mühendis Burak Açıkalın ile irtibat kurarak talimatları yerine getirmeye başladım.Mühendislerle ByLock üzerinden yazıştık. Daha sonra Eagle ve Tango isimli programları da kullandık. Bu üç program yazışmaları 3 gün içerisinde silme özelliğine sahipti.

İDB’de teknik işlerde görevlendirmemin sebebi, hükümet ile cemaatin arasının açılması ve bu dönemde İDB’den veri almanın personel alt yapısını oluşturmaktı.

Selman ile son görüşmemde yanında Selahattin isimli bir kişi bulunuyordu. Selman kendisinin Ankara’daki görevinin sona erdiğini, Selahattin ile yürüyeceklerini söyledi. İstihbaratta Hayrettin kod Haşim Türker, Bekir kod Burak Açıkalın, Bülent kod, Ömer kod Özkan, Mahmut kod Akif Güngör ile tanıştım ve görüştüm. Selahattin kodun Emniyet Ankara imamı olduğunu biliyordum.Selahattin, Furkan kodun ID numarasını bana verdi. ByLock üzerinden tanıştık ve görüştük. Bu programlar üzerinden dosya transferleri yaptık. İDB mühendislerinden Nusret Şehmuz isimli şahısla da irtibatlıydım.”

20 BİN KİŞİLİK LİSTEYE ERİŞTİM

"2013’te istihbarat Dairesi Başkanlığı’nın yönetiminin değişmesinden sonra bir bocalama, yeni duruma bir hazırlık oldu. Örgütün İDB’den veriye ihtiyacı oldu. Selahattin’in talimatıyla mühendislerden İDB’de işe yarayacak verileri getirmelerini istedim.
Burak ve Haşim, verileri USB, SD card, hard disk ile getirmeye başladı. Ben de Furkan kod ile yazışarak açık alanda buluşarak, aldığım verileri kendisine ilettim. Biz Z Şube’de görevli Mahmut Orak’ın Y Şube’de görevlendirilmesini istedik.
MİT’in İDB’ye bildirdiği 20 bin kişilik paralel devlet yapılanmasına ilişkin listeyi de İDB’den mühendisler Burak ve Haşim aracığıyla temin ettik. Hatırladığım kadarıyla Burak Özkan mail yoluyla bunu yolladı.

İnternete genelde VINN üzerinden bağlanıyordum. Fuat Avni olduğum yönündeki basında yer alan haberler gerçeği yansıtmıyor. En son kullandığım haberleşme programı Tango’ydu ve 30 bin örgüt elemanı tarafından kullanılıyordu."

"15 Temmuz gecesini evde geçirdim. Ertesi gün telefonumu çöpe attım. İDB’den temin ettiği verilerin devletin gizli bilgileri ve belgeleri olduğunu biliyorum. Bu nedenle devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin suçlamasını kabul ediyorum. Yaptığım işleri Selman kod ve Selahattin kod talimatları ile gerçekleştirdim."

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