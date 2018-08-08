Diyanet'ten önemli açıklama

Kurban Bayramı'nın ihya edilecek olmasına yakın bir zaman kala Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından vatandaşları yakından ilgilendirecek önemli açıklamalar gerçekleştirildi.

2018 yılı itibariyle 21 Ağustos 2018 Salı tarihinde ihya edilecek Kurban Bayramı’nın Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından kurban ibadetini yerine getirecek vatandaşları yakından ilgilendirecek mühim açıklamalara yer verildi. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki Din İşleri Yüksek Kurulu’nun açıklamaları doğrultusunda, kurbanlık ortaklarının tamamının niyetinin yalnızca ibadet olması gerektiğini özellikle vurguladı. Şayet kurbanlık hissedarlarından biri, ibadet yerine et niyetiyle ortak olduysa, o hayvana ortak olan sahiplerin hepsinin de kurban ibadeti geçersiz olacağına yönelik uyarı gerçekleştirdi.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından; “Bir hissedar et niyetiyle ortaksa, o hayvana ortak herkesin kurbanı geçersiz sayılır” şeklinde ifadelere yer verilmesinin ardından gerek kişilerin gerekse kuruluşların bu hususla ilgili olarak gerekli hassasiyeti göstermeleri gerektiği vurgulanarak, “Dolayısıyla böyle bir organizasyonu yapacak kişi ve kuruluşların bu durumun farkında olması ve hisse satarken müşterilerine bu hassasiyeti hatırlatmaları önem arz etmektedir” açıklamaları kaydedildi. Öte yandan kurban hissesine sahip kişilerden herhangi birinin ''et niyetiyle'' ortak olmasının o hayvana ortak olan tüm kişilerin kurban ibadetinin geçersiz olacağının uyarısında bulunulduğu bu kararın Hanefi mezhebine göre sayıldığı belirtildi.

KURBAN KESMENİN AMACI NEDİR? KURBAN NEDEN KESİLİR?

Kurban; sözlük anlamı itibariyle “Yaklaşmak, Cenab-ı Hakk’a yakınlık sağlamaya vesile olan şey” şeklinde anlama sahiptir. Bununla birlikte ‘’kurban’’ dinimiz açısından açıklanacak olursa ise, “ sadece ibadet amacıyla belirli bir vakitte belirli şartları taşıyan hayvanı gerekli usülleri sağlayarak boğazlamak, ya da bu şekilde boğazlanan hayvan” anlamını taşıdığını söyleyebilmek mümkündür. Kurban ibadetini amacı ise; her şeyi yoktan var eden Yüce Allah’a yaklaşmayı sağlamak, yine Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak amacıyla ve onun emirlerine itaat ve bağlılık sağlamak açısından kesilmekten. Bu sayede Müslümanlar tarafından kurban ibadeti gerçekleştirilerek, yüce Allah'ın huzurunda maddi bir fedakarlık örneği gösterilmekte ve manevi bir bağ sergilenmektedir.