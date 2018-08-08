ABD'li papazın evinin önünde hareketli dakikalar

İzmir'de, ev hapsinde bulunan ABD’li rahip Andrew Craig Brunson’ın sokağındaki güvenlik önlemleri devam ederken, evinin önünde Özel Harekat polisleri bekliyor. Motorize polis ekipleri ise sokakta devriye geziyor.

FETÖ/PDY ile terör örgütü PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklanan, sağlık sorunları gerekçe gösterilerek, cezası ev hapsine çevrilen ABD’li rahip Andrew Craig Brunson’ın evinin bulunduğu Alsancak semtindeki Işılay Saygın Sokak’ta güvenlik önlemleri sürüyor. Motorize polis ekipleri, sokakta devriye gezerken, Özel Harekat polisleri de evin önünde bekliyor. Polisler, şüphelendikleri kişilerin üzerinde ve araçlarda arama yapıyor.

ABD’li rahip Andrew Craig Brunson, ’FETÖ/PDY ile terör örgütü PKK adına suç işlemek’ ve ’devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etmek’ suçlarından 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanırken, sağlık sorunları dikkate alınarak, cezaevinden tahliye edilmiş ve ev hapsine alınmıştı.