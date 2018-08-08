Kapalı kapılar ardında Putin'den Trump'a teklif!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Temmuz'da Helsinki'de yaptığı görüşmede, Putin'in nükleer silahların sınırlandırılması dahil bir dizi teklif sunduğu iddia edildi

Geçtiğimiz ay Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de gerçekleşen Trump-Putin görüşmesiyle ilgili bilgiler sızmaya devam ediyor.

Kapalı kapılar ardında yapılan görüşmeyle ilgili ortaya atılan son iddia Amerikan gazetesi Politico'dan geldi. Rusça bir dökümana dayandırılan haberde, 16 Temmuz'da yapılan zirvede Putin'in Trump'a sunduğu iddia edilen tekliflere yer verildi.

Gazeteye göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede 2010'da iki ülke arasında imzalanan ve nükleer silahların sınırlandırılmasını öngören anlaşmanın 5 yıl daha uzatılmasını teklif etti.

Gazetenin yayınladığı dökümana göre Rus lider, Doğu Avrupa'da yükselen tansiyona dikkat çekerek, Washington ve Moskova yönetimlerinin Avrupa'da ki askeri hareketliliğin yol açabileceği olayları engellemek için tedbirler alınmasını önerdi. Putin ayrıca bölgede güvenin arttırılmasını ve askeri alanda şeffaflığın sağlanmasını istedi.

Haberde ayrıca Putin'in iki ülke arasındaki diyaloğun arttırılması için iki ülkenin Genelkurmay Başkanları'nın yanı sıra iki ülke Dışişleri ve Savunma Bakanları'nın görüşeceği 2+2 formatlı bir model önerdi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Garrett Marquis, "Herhangi bir konuda harekete geçmek için bir taahhüt verilmedi. Taraflar tartışmaya devam etmeli. Başkan, Putin'den herhangi yazılı bir teklif almadı ve Putin'e de herhangi bir yazılı teklif sunmadı" ifadelerini kullandı.