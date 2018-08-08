08 Ağustos 2018 Çarşamba29 Şevval 1439
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Ordu'da yoğun yağış sonrası 4 köprü yıkıldı!

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Ordu'nun Ünye İlçesi'nde şiddetli yağışların meydana getirdiği taşkın sonucu 8 köprü yıkıldı. Ulaşımın çift taraflı durduğu Karadeniz Sahil yolunda yeniden ulaşım sağlanıyor. Şimdiye kadar 4 yaralı var, Mahsur kalan 165 kişi kurtarıldı.
Ordu'da yoğun yağış sonrası 4 köprü yıkıldı!
Ordu'da yoğun yağış sonrası 4 köprü yıkıldı! Ordu'da yoğun yağış sonrası 4 köprü yıkıldı! Ordu'da yoğun yağış sonrası 4 köprü yıkıldı!
Ünye ilçesi Cevizdere Mahallesi’nde Cevizdere’nin taşması sonucu, köprü yıkıldı sel suları bölgeye kapladı. Sel suları nedeniyle iki katlı evlerinde mahsur kalan 1’i kadın 3 kişi yardım istedi. Olay yerine gelen belediye ekipleri kurtarma çalışması yaptı. Bir kepçe yardımıyla 3 kişi balkondan alınarak yüksek bir yere götürüldü.

8'E YAKIN KÖPRÜ YIKILDI

Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz afetle ilgili yaptığı açıklamada,"7 ilçemizde ciddi şekilde afet var. AFAD gece 12'ye kadar devam edeceğini söyledi. Karadeniz Sahil Yolu'nda bir köprü yıkıldı. 8'e yakın köprü yıkıldı şu ana kadar. AFAD uyardığı için tedbir aldık ama köprülerin yıkılması öngörülmedik şeyler. Mahsur 165 vatandaşımızı helikopterlerle kurtarıyoruz. En ağır Çaybaşı ve Perşembe ilçelerinde."ifadelerini kullandı.

MAHSUR KALAN 165 KİŞİ KURTARILDI

Ordu'nun Ünye ilçesi Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney:  "Ünye'de bir tekstil fabrikasında 165 kişi mahsur kalmıştı, vatandaşlarımızın tahliyesi gerçekleştirildi, şu anda güvenli yerdeler"

BETON KÖPRÜ ÇÖKTÜ

Ayrıca Cevizdere üzerinde bulunan beton bir köprü de sel suları nedeniyle çöktü. Cevizdere mevkiinde sel suları nedeniyle yıkılan köprüye yaklaşık 100 metre uzaklıkta işyerlerinde bazı vatandaşların mahsur kaldıkları belirtildi. İşlerlerinin çatılarına çıkıp yardım isteyen vatandaşlar için AFAD ve jandama ekipleri kurtarma çalışması başlattı.



BELEDİYE BAŞKANI: 40 KÖYE ULAŞIM SAĞLANAMIYOR

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar,  yaşanan felaketle ilgili şöyle konuştu:  "Dört kişi göçük altında kaldı. bacaklarında kırıklar var. Onların tedavileriyle ilgili gerekli önlemleri aldık. Hala seluyarısı devam ediyor. 165 kişi kurtarılmayı bekliyoruz. Vatandaşlarımıza ben geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Birinci katlardan vatandaşlarımızın uzak durmasını rica ediyorum.4 köprü de yıkıldı. 40 köye ulaşım sağlanamıyor"

MADDİ HASAR ÇOK

 Perşembe Belediye Başkanı Kemal Bahtiyar şöyle konuştu: "Allah bundan kötüsünü bizlere göstermesin inşallah diyoruz. Nedense artık bizim Perşembemizde yoğun yağmur ve sel felaketiyle karşılaşıyoruz. Yapmış olduğumuz yollar, yaptığımız hizmetler bir anda boşa gidiyor maalesef. Ancak asfalt ve beton olan yerlerimiz kendini koruyabiliyor. Stabilize yapmış olduğumuz tüm yollar bozuldu. Bizim 56 mahallemiz var, yüzde 70-80'inde büyük bir arıza var, afet var. Tek tesellimiz can kaybımızın olmaması. Yollarımız tamamen gitti.  Yağmurun durmasını bekliyoruz, maddi hasarımız çok

2,5 TON FINDIK SULARA KAPILDI

Çaybaşı Belediye Başkanı sel nedeniyle yola serilen yaklaşık 30 ton fındığın sulara kapıldı. Aynı şekilde Ünye ilçesinde de  Faruk Kara isimli vatandaşın harmanına serdiği bir ton fındığını sel suları götürdü.Fındık bahçelerinde de zarar oluştu. Üreticilerin topladığı bahçelerde bulunan fındık çuvalları, sel suları ile birlikte derelere sürüklendi.

İŞÇİYİ KUCAĞINDA TAŞIDI

Ayrıca Fatsa ilçesinde güneydoğu bölgesinden gelen mevsimlik fındık işçilerinin bulunduğu çadırların bulunduğu bölgeyi de sel suları bastı. Çadırlarda mahsur kalan işçiler jandarma tarafından kurtarıldı. Bir jandarma suda mahsur kalan bir fındık işçisini kucağında taşıyarak kurtardı.




METEOROLOJİ'DEN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için gece 12.00'den yarın saat 15'e kadar uyarı geldi.  Uyarı şöyle: "Rüzgarın yarın (09.01.2017 Perşembe) Doğu Karadeniz, doğusunda öğle saatlerine kadar batı ve güneybatıdan 6 ila 8 (60-75 km/sal kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, olusabilerek olumsuzluklara karşı başta denizcilerimiz olmak üzere ilgililerin. vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir."

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