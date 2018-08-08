08 Ağustos 2018 Çarşamba29 Şevval 1439
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Ali Koç köşeye sıkıştı!

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Ali Koç köşeye sıkıştı!
Mutlaka ve mutlaka oyuncu satmak zorunda olan Fenerbahçe'de mevcut futbolculara kabul edilebilir teklif gelmemesi de Koç'un elini zayıflatıyor.
Ali Koç köşeye sıkıştı! Ali Koç köşeye sıkıştı! Ali Koç köşeye sıkıştı!

Fenerbahçe'de kritik Benfica maçının yanı sıra gidecek ve gelecek oyuncular konusunda da çalışmalar devam ediyor.

Mali sıkıntılar nedeniyle ayağını yorganına göre uzatmak zorunda kalan ve hareket alanı sınırlı olan Sarı-Lacivertlilerin başkanı Ali Koç'un en büyük sıkıntısı ise elden oyuncu çıkarmadan yeni transfer yapılamaması.

Oyuncu satmak zorunda olan Fenerbahçe'de mevcut futbolculara kabul edilebilir teklif gelmedi.

Gözler iki isimde!

Özellikle yabancı oyuncularında takımda kalmak istemesi ile birlikte gözler Ozan Tufan ve Salih Uçan'a çevrildi.

Kadroda düşünülmeyen Ozan için özellikle Avrupa'dan teklifler bekleyen Sarı-Lacivertliler, Salih'i ise Süper Lig'den isteyen bir takım çıkması halinde elden çıkaracak. Comolli'nin de bazı kulüplerle temas halinde olduğu ancak şu ana kadar bir sonuca varamadığı öğrenildi...

Transfer sezonu kapanana kadar en az 3 transfer daha yapmak isteyen Fenerbahçe'nin çok sıcak bakılmasa da Süper Lig'den teklif gelmesi halinde Ozan'ı da satabileceği iddia edildi. (Habertürk)

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