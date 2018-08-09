09 Ağustos 2018 Perşembe29 Şevval 1439
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Ve Rusya iddiayı doğruladı!

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Ve Rusya iddiayı doğruladı!
Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitri Peskov, ABD Başkanı Donald Trump’tan bir mektup aldıkları iddiasını doğruladı.
Ve Rusya iddiayı doğruladı! Ve Rusya iddiayı doğruladı! Ve Rusya iddiayı doğruladı!

Peskov, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Rus lideri Vladimir Putin'e gönderdiği mektubun diplomatik kanallarla Rus tarafına aktarıldığını açıkladı. Peskov basına yaptığı açıklamada, ''Ancak mektup henüz Putin'e sunulmadı'' ifadesini kullandı. Daha önce, ABDSenatörü Rand Paul, Trump'ın mektubunu Rusya’ya taşıdığını açıklamıştı. 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 27 Temmuz'da yaptığı açıklamada, hem Washington’da hem de Moskova'da meslektaşı Amerikan lideri Donald Trump ile görüşmeye hazır olduğunu söylemişti.

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders, Trump'ın uygun bir resmi davet aldıktan sonra Putin ile bir toplantı için Rus başkentini ziyaret etmeye hazır olacağını, ayrıca 2019 yılında Putin’i Washington’da ağırlamayı beklediklerini ifade etmişti. 

 

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