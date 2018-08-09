09 Ağustos 2018 Perşembe29 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:20Güneş 06:00Öğle 13:16İkindi 17:06Akşam 20:19Yatsı 21:52
    • 25°C Adana
    • 23°C Adıyaman
    • 14°C Afyon
    • 18°C Ağrı
    • 19°C Amasya
    • 17°C Ankara
    • 29°C Antalya
    • 19°C Artvin
    • 23°C Aydın
    • 24°C Balıkesir
  • BIST: 96.974 0.85
  • Altın: 205,999 1.36
  • Dolar: 5,2802 1.16
  • Euro: 6,1358 0.03

Kriz derinleşiyor! 'Buğday bile almayın!

»
Suudi Arabistan ile Kanada arasında Kanada Dışişleri Bakanı’nın attığı bir tweet yüzünden başlayan kriz büyüyor. Suudi Arabistan, Kanada’da tedavi gören hastalarını başka ülkelere aktarırken yetkililere ‘Kanada’dan buğday bile almayın’ diye talimat gitti.
Kriz derinleşiyor! 'Buğday bile almayın!
Kriz derinleşiyor! 'Buğday bile almayın! Kriz derinleşiyor! 'Buğday bile almayın! Kriz derinleşiyor! 'Buğday bile almayın!

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland’in Suudi Arabistan’da tutuklanan insan hakları aktivistlerinin serbest bırakılması çağrısıyla Riyad ile patlak veren kriz giderek büyüyor. Suudi Arabistan, Kanada’da tedavi gören hastalarını başka ülkelere aktarma kararı aldı. Ayrıca, ‘Kanada menşeili buğday ve arpa almayın’ talimatı verdi.

ÖĞRENCİLER DE GERİ DÖNÜYOR

Suudi Arabistan, pazar günü Kanada Büyükelçisi’ni istenmeyen kişi ilan etmiş, yeni ticari ilişkileri dondurma kararı almıştı. Kanada ile Suudi Arabistan’ın yıllık ticari hacmi 4 milyar dolar civarında. Ayrıca krizin Kanada’nın Suudi Arabistan’a satışına karar verilen ve halen üretim aşamasında olan toplam 15 milyar dolarlık 928 adet hafif ve ağır askeri zırhlı araç paketini de etkileyebileceği söyleniyor. Kanada, İngiltere ve Körfez ülkelerini araya sokarak tansiyonu düşürmeye çalışırken Riyad’dan sert hamleler geliyor. Buna göre Suudi Arabistan, Kanada’da tedavi gören hastalarını başka ülkelere aktarma kararı aldı. Ayrıca Kanada’da Suudi devlet bursuyla okuyan 17 bin 272 öğrenci de aileleriyle ülkeyi terk edecek. Suudi Arabistan Tahıl Ofisi, tahıl ithalatçılarına artık Kanada menşeili buğday ve arpa alımı yapılmayacağını bildirdi.

İRAN ÇEKİŞMESİ YÜZÜNDEN

Öte yandan Kanada’nın uluslararası ilişkilerde ‘önce haklar’ politikası da tartışma konusu oluyor. Ottawa Üniversitesi’nden Prof. Amir Attaran’a göre gerilimin insan hakları savunucularından öte bir anlamı var. Attaran, “Jeopolitik oyunlar söz konusu. Özellikle de Suudi Arabistan ve İran arasında stratejik ve dini çekişme var. Suudi Arabistan ise rakip İran’a karşı yaptırımları desteklemeyen (Başbakan) Trudeau nedeniyle Kanada’yı hedef alıyor” dedi.

BİLGİ NOTU

Kanada Dışişleri Bakanı Freeland, hapiste olan Suudi blogger Raif Bedevi’nin kızkardeşi olan Samar Bedevi ile insan hakları savunucusu bir kadının daha serbest bırakılmasını isteyen tweet atmıştı. Suudi Arabistan ise bunu ‘iç işlerine müdahale’ olarak gördüğünü açıklamış ve bir dizi yaptırım kararı almıştı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kriz derinleşiyor! 'Buğday bile almayın!Kriz derinleşiyor! 'Buğday bile almayın!Suudi Arabistan ile Kanada arasında Kanada Dışişleri Bakanı’nın attığı bir tweet yüzünden başlayan kriz büyüyor. Suudi Arabistan, Kanada’da tedavi gören hastalarını başka ülkelere aktarırken yetkililere ‘Kanada’dan buğday bile almayın’ diye talimat gitti.
Bir ülke daha Filistin'i tanıdı!Bir ülke daha Filistin'i tanıdı!Kolombiya'nın Filistin devletini resmi olarak tandığı açıklandı.
Muhalefet lideri gözaltına alındı!Muhalefet lideri gözaltına alındı!Venezüella'da Yüksek Mahkeme, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya suikast girişimine ilişkin eski Meclis Başkanı ve muhalefet lideri Julio Borges'in tutuklanmasına muhalefet Milletvekili Juan Requesense'nin de yargılanmasına karar verdi.
Ve Rusya iddiayı doğruladı!Ve Rusya iddiayı doğruladı!Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitri Peskov, ABD Başkanı Donald Trump’tan bir mektup aldıkları iddiasını doğruladı.
Esma Esed hastaneye kaldırıldıEsma Esed hastaneye kaldırıldıBeşşar Esed'ın eşi Esma Esed'ın hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.
Kapalı kapılar ardında Putin'den Trump'a teklif!Kapalı kapılar ardında Putin'den Trump'a teklif!Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Temmuz'da Helsinki'de yaptığı görüşmede, Putin'in nükleer silahların sınırlandırılması dahil bir dizi teklif sunduğu iddia edildi
  • Bir tweet'le 20 milyar dolar kaybettiler!08 Ağustos 2018 Çarşamba 10:22
  • Türkiye'den bir heyet ABD'ye gitti08 Ağustos 2018 Çarşamba 09:43
  • İspanya Estonya'ya yanlışlıkla füze attı08 Ağustos 2018 Çarşamba 09:20
  • ABD'nin İran yaptırımı resmen başladı!07 Ağustos 2018 Salı 08:47
  • Rusya'dan Yunanistan'a nota!07 Ağustos 2018 Salı 06:21
  • Trump İmzayı attı, tehdit etti07 Ağustos 2018 Salı 06:18
  • İngiltere'de ilginç olay!07 Ağustos 2018 Salı 06:17
  • Bir Arap ülkesinden daha rest!06 Ağustos 2018 Pazartesi 13:57
  • İsveç'te ada yangını!06 Ağustos 2018 Pazartesi 13:56
  • Avrupa'dan ABD'yi kızdıracak İran çıkışı!06 Ağustos 2018 Pazartesi 13:28
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri