09 Ağustos 2018 Perşembe29 Şevval 1439
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ABD ve Rusya arasında yeni kriz

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ABD ve Rusya arasında yeni kriz
ABD, eski Rus ajan Sergei Skripal ve kızı Yulia Skripal'ı İngiltere'nin Salisbury kentinde "Novichok" maddesi ile zehirleme girişiminden dolayı Rusya'ya yaptırım uygulayacak.
ABD ve Rusya arasında yeni kriz ABD ve Rusya arasında yeni kriz ABD ve Rusya arasında yeni kriz

 

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, yaptığı yazılı açıklamada, "İngiltere vatandaşı Sergei Skripal ve kızı Yulia Skripal'e yönelik Novichok adlı sinir gazıyla suikast girişiminin üzerine, ABD hükümeti 6 Ağustos 2018'de, 1991 Kimyasal ve Biyolojik Silahların Kontrolü ve Ortadan Kaldırılması Yasası kapsamında Rusya Federasyonu hükümetinin uluslararası hukuku ihlal ederek kendi vatandaşlarına yönelik kimyasal veya biyolojik silah kullandığını tespit etmiştir." ifadelerini kullandı.

Nauert, Kongrenin bu konuda bilgilendirildiğini ve 15 günlük süre sonunda bu konuda uygulanacak yaptırımların 22 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanacağını belirtti.

Sözcü yaptırımların detaylarına ilişkin bilgi vermedi.

İNGİLTERE KARARDAN MEMNUN

İngiltere Başbakanlığından, ABD'nin Rusya'ya yaptırım duyurusuna ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İngiltere, ABD'li müttefiklerimizin bu yeni yaptırımını memnuniyetle karşılıyor. Salisbury'nin sokaklarında kimyasal silah kullanılmasına  karşı verilen sert uluslararası tepki, kışkırtıcı ve pervasız davranışlarına göz  yumulmayacağına dair Rusya'ya açık bir mesaj gönderiyor." ifadelerine yer  verildi.

ABD yönetiminden yapılan duyuruda, 15 günlük süre sonunda bu konuda  yaptırımlar uygulanacağı belirtilmiş ancak detaylarına değinilmemişti.

4 MART'TA ZEHİRLENMİŞLERDİ

İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıktığında ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye gelen Rus ajan Skripal ile kızı, 4 Mart'ta Salisbury'de bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.

Hastaneden taburcu edilen baba kızın tedavilerine evde devam edileceği duyurulmuştu.

İngiltere, Skripal ile kızının zehirlenmesinde, Rusya tarafından imal edildiği ileri sürülen, askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanıldığının kesinlik kazandığını duyurmuştu.

Bu maddenin Sovyetler Birliği tarafından 1970 ve 1980'lerde geliştirilen "Novichok" adlı kimyasal grubunun üyesi olduğu belirtilmişti.

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