Otelin müdavimleri arasında ABD'ye kaçan FETÖ kalemşörleri Ekrem Dumanlı ve Adem Yavuz Arslan ile İngiltere'ye kaçan Tarık Toros ve Erhan Başyurt, eski futbolcu Hakan Şükür, komedyen Atalay Demirci bulunuyor. FETÖ'den haklarında işlem yapılan işadamları Beşir Baymaz, Çetin Hakkı Şaşmaz, Mehmet Katırcı, Murat Sungurlu, Şükrü Boydak, Yusuf Boydak, Hacı Boydak, Abdullah Baday, Hasan Hüseyin Nakiboğlu da var. Otelde kumpas savcısı Zekeriya Öz'ün de "Hasan Sezer" sahte ismiyle otelde konakladığı tespit edildi. 15 Temmuz darbe girişiminin başındaki isimlerden sivil imam Kemal Batmaz'ın da 2012'de otelde kaldığı ortaya çıktı.
FETÖ'CÜLER YUNANİSTAN'A KAÇAMADI
Edirne'de yurtdışına kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 4 kişi ile kaçmalarına yardımcı olan bir kişi yakalandı. Gözaltına alınanların FETÖ ilişkili dershanelerde askeri okullara ve polis kolejine öğrenci yönlendiren eski eğitim danışmanı Mesut K. (32), Ayşenur K (27), Nurten B. (49) ile FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl hapis cezası bulunan Dursun D (27) ile şüphelilerin kaçmasına yardımcı olduğu iddia edilen Nihat O. (30) olduğu öğrenildi. Antalya'da 11, Kahramanmaraş'ta 6, Balıkesir'de 4, Afyonkarahisar'da meslekten ihraç edilen 10 komiser gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı'nca Şırnak Vali Yardımcısı Adem Ergül görevden alındı..
09 Ağustos 2018 Perşembe29 Şevval 1439
- Bu otelde kalmayan FETÖ'cü yok!ABD ve Rusya arasında yeni krizS.Arabistan meydan okudu!Emeklilere çifte müjde! Hazırlıklar tamamİki seri katilin korkunç iddiasıKriz derinleşiyor! 'Buğday bile almayın!Suriye'de ABD üssü karıştı!Erdoğan'dan Ordu talimatı!FETÖ'ye soğuk duş!Bir ülke daha Filistin'i tanıdı!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
İmsak 04:20 Güneş 06:00 Öğle 13:16 İkindi 17:06 Akşam 20:19 Yatsı 21:52
- 27°C Adana
- 26°C Adıyaman
- 17°C Afyon
- 18°C Ağrı
- 19°C Amasya
- 20°C Ankara
- 31°C Antalya
- 22°C Artvin
- 26°C Aydın
- 24°C Balıkesir
- BIST: 96.974 0.85
- Altın: 205,999 1.36
- Dolar: 5,2802 1.16
- Euro: 6,1358 0.03
Bu otelde kalmayan FETÖ'cü yok!
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bu otelde kalmayan FETÖ'cü yok!Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada FETÖ finansörü Akın İpek'in sahibi olduğu Koza- İpek Holdinge ait 22 şirkete 1 Eylül 2015'te kayyum atanmıştı.
İki seri katilin korkunç iddiası8 kişinin katili Hamdi Kayapınar’ın, “İstanbul seri katili” denilen Seyit Ahmet Demirci ile “Kim daha çok adam öldürecek” yönünde iddiaya girdiği iddia edildi.
Suriye'de ABD üssü karıştı!ABD'nin Deyrizor'daki üssünde görevli Çavuş Cameron Halkovich'in bölgeye gelen sivil yaralı Araplara yardım ettiği için YPG/PKK mensubu tarafından bacağından vurulduğu öne sürüldü.
Erdoğan'dan Ordu talimatı!Sel bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Ordu'ya giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tüm maddi kayıplar devlet tarafından karşılanacak" dedi.
FETÖ'ye soğuk duş!ABD'nin California eyaletinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantılı sözleşmeli okul BayTech'in müdürü Hayri Hatipoğlu'nun yolsuzlukla suçlandığı ve bölgedeki eğitim kurulunun olayın ardından okulda soruşturma başlattığı bildirildi.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Postacılardan dikkat çeken eylem
- Böyle düğün adeti görülmedi
- Tansiyonu düşen adamın acı ölümü!
- Oğlunun iş yerine gelip bunu yaptı
- Şoke eden mezar ilanı!
- Dünya bu bebeği konuşuyor!
- Kamyon kasasında yakalandılar!
- Yalova'de derede erkek cesedi bulundu
- 3 yaşındaki kızın ameliyat sonrası dünyası karardı
- Teknolojiye ayak uyduran kağıt toplayıcısı
- Gelinini terk eden oğlunu bıçakladı!
- Yenice'de çaya giren lise öğrencisi boğuldu
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.