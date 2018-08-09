Bu otelde kalmayan FETÖ'cü yok!



Otelin müdavimleri arasında ABD'ye kaçan FETÖ kalemşörleri Ekrem Dumanlı ve Adem Yavuz Arslan ile İngiltere'ye kaçan Tarık Toros ve Erhan Başyurt, eski futbolcu Hakan Şükür, komedyen Atalay Demirci bulunuyor. FETÖ'den haklarında işlem yapılan işadamları Beşir Baymaz, Çetin Hakkı Şaşmaz, Mehmet Katırcı, Murat Sungurlu, Şükrü Boydak, Yusuf Boydak, Hacı Boydak, Abdullah Baday, Hasan Hüseyin Nakiboğlu da var. Otelde kumpas savcısı Zekeriya Öz'ün de "Hasan Sezer" sahte ismiyle otelde konakladığı tespit edildi. 15 Temmuz darbe girişiminin başındaki isimlerden sivil imam Kemal Batmaz'ın da 2012'de otelde kaldığı ortaya çıktı.



FETÖ'CÜLER YUNANİSTAN'A KAÇAMADI

Edirne'de yurtdışına kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 4 kişi ile kaçmalarına yardımcı olan bir kişi yakalandı. Gözaltına alınanların FETÖ ilişkili dershanelerde askeri okullara ve polis kolejine öğrenci yönlendiren eski eğitim danışmanı Mesut K. (32), Ayşenur K (27), Nurten B. (49) ile FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl hapis cezası bulunan Dursun D (27) ile şüphelilerin kaçmasına yardımcı olduğu iddia edilen Nihat O. (30) olduğu öğrenildi. Antalya'da 11, Kahramanmaraş'ta 6, Balıkesir'de 4, Afyonkarahisar'da meslekten ihraç edilen 10 komiser gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı'nca Şırnak Vali Yardımcısı Adem Ergül görevden alındı..

