Suudi Prens'ten Amerikalı şirkete dev yatırım!

Suudi Prens El Velid bin Talal, Snapchat'in yüzde 2.3 hissesini aldı. Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, Twitter hesabından bir açıklama yapan Suudi Prens, 25 mayısta hisse başına 11 dolar ödediğini ve bunun karşılığında Snapchat'e toplamda 250 bin dolarlık yatırım yaptığını duyurdu.

Söz konusu yatırım prensin Snapchat CEO'su Evan Spiegel ile tanışmasından 3 yıl sonra geldi. Snapchat'in en inovatif sosyal medya platformlarından biri olduğunu kaydeden El Velid bin Talal, "Snapchat potansiyeli göstermeye daha yeni başlıyor. Bunun bir parçası olabildiğmiz için mutluyuz" dedi. El Velid'in bir çok teknoloji ve sosyal medya şirketlerinde yatırımları bulunuyor. Bunlar arasında Twitter, JD.com ve Uber'in en büyük rakibi Lyft gibi şirketler bulunuyor.

GELİRİ ARTIYOR KULLANICI SAYISI AZALIYOR

El Velid bin Talal'in Snapchat yatırımı, şirketin yılın ikinci yarısında beklentileri aşarak gelirlerini yüzde 44 artırmasının ardından geldi. Rakamlar her ne kadar Snapchat'in gelirlerinin arttığını gösterse de, sosyal medya platformunun tekil kullanıcı sayısındaki düşüş dikkat çekiyor.

FRANSIZ ŞİRKETE 267 MİLYON DOLAR YATIRDI

Geçtiğimiz hafta Suudi Prens Fransız müzik servisi Deezer'a 267 milyon dolarlık yatırım yaptığını açıklamıştı. Bu yatırım Prensin ülkesindeki yolsuzluk soruşturmasında yaklaşık 3 aylık göz altı süresinin ardından gerçekleştirdiği ilk yatırım olarak dikkat çekmişti. El Velid bin Talal, yatırımlarını yönetim kurulu başkanı olduğu Kingdom Holding ve Rotana üzerinde yapıyor. 18 milyar dolarlık serveti bulunan Prens'in Kasım 2017'de göz altına alınması dünyada ses getirmişti.