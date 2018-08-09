Türk Tarih Kurumu'ndan kritik hamle!

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, "Yeni müfredattaSevr'in 'antlaşma' değil 'belge' olarak ifade edilmesiyle ilgili girişimlerimizi yapacağız. Belki bir ayrıntı gibi görünebilir ama önemli. Çünkü çocuklarımızın ve kamuoyunun zihnine böyle yerleşiyor. Ortada bir belge var ama bu bir antlaşma değil. Sevr bizim için hedefine ulaşamamış bir kötü niyet belgesidir. Sevr'de gördüğümüz o niyet bugün de ölmedi. Yeni Sevr niyetlerinin olduğunu hatırlayalım, o niyetlere karşı teyakkuzu unutmayalım" dedi.
09 Ağustos 2018 Perşembe29 Şevval 1439
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