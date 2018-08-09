Karar verildi! F.Bahçe Devler Ligi'ne kalırsa...

Şu ana kadar yabancı oyuncu transferinde tek hamlesini Andre Ayew ile yapabilen Fenerbahçe'de her şey Şampiyonlar Ligi'ne endeksli... Benfica maçında takımın eksikleri çok açık bir şekilde gözler önüne serilse de yönetim ön elemede gösterilecek performansa göre adım atacak.
4 TAKVİYE İSTİYOR
Fenerbahçe eğer önce Benfica'yı ardından da PAOK-Spartak Moskova galibini eleyip gruplara kalırsa 4 transfer yapılacak. Cocu'nun yönetimden forvet, sol bek, kanat ve stoper takviyesi istediği öğrenildi. Alınan bilgilere göre Sarı-Lacivertliler forvet ve stoper transferini kesin olarak gerçekleştirecek.
GRUPLAR ŞART!
Sol bek ve kanat takviyesi ise Devler Ligi'ne bağlı olacak. Gruplara kalınamazsa transfer bütçesi de küçülecek.
09 Ağustos 2018 Perşembe29 Şevval 1439
- "Masonlar bana tabi olduğunu söylüyor"Dolar uçtu!Vahşet! Teyzesini kazmayla öldürdüKuşadası'nda facia: 9 kişi öldüKarar verildi! F.Bahçe Devler Ligi'ne kalırsa...ABD'den ikinci Türkiye açıklaması!Türk Tarih Kurumu'ndan kritik hamle!Suudi Prens'ten Amerikalı şirkete dev yatırım!Rumlardan tarihi itiraf: Türkleri katlettikCumhurbaşkanlığı danışmanlığına iki yeni isim
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
İmsak 04:20 Güneş 06:00 Öğle 13:16 İkindi 17:06 Akşam 20:19 Yatsı 21:52
- 31°C Adana
- 26°C Adıyaman
- 17°C Afyon
- 23°C Ağrı
- 23°C Amasya
- 20°C Ankara
- 32°C Antalya
- 22°C Artvin
- 26°C Aydın
- 25°C Balıkesir
- BIST: 95.790 -1.22
- Altın: 211,033 3.84
- Dolar: 5,4168 2.57
- Euro: 6,2828 2.42
Karar verildi! F.Bahçe Devler Ligi'ne kalırsa...
Şu ana kadar yabancı oyuncu transferinde tek hamlesini Andre Ayew ile yapabilen Fenerbahçe'de her şey Şampiyonlar Ligi'ne endeksli... Benfica maçında takımın eksikleri çok açık bir şekilde gözler önüne serilse de yönetim ön elemede gösterilecek performansa göre adım atacak.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Karar verildi! F.Bahçe Devler Ligi'ne kalırsa...Fenerbahçe eğer Devler Ligi'ne katılırsa santrfor, stoper, sol bek ve kanat takviyesi yapılacak.. . Ancak yine hüsran yaşanırsa bütçe düşecek ve maksimum 2 transfer olacak.
Ercan Taner'in yeni adresi belli oldu!Geçtiğimiz günlerde NTV'den ayrılan deneyimli spor spikeri Ercan Taner'in yeni adresi beIN SPORTS oldu.
Beşiktaş'ın konuğu LASK LinzBeşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında yarın Avusturya temsilcisi LASK Linz'i konuk edecek.
Fenerbahçe turu Kadıköy'e bıraktı!Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Benfica'ya 1-0 mağlup oldu.
F.Bahçe avantaj peşinde! Muhtemel 11'lerFenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Benfica ile karşı karşıya gelecek.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Ölümünden sonra depolarını yağmaladılar
- Hırsızlar neye uğradığını şaşırdı
- Postacılardan dikkat çeken eylem
- Böyle düğün adeti görülmedi
- Tansiyonu düşen adamın acı ölümü!
- Oğlunun iş yerine gelip bunu yaptı
- Şoke eden mezar ilanı!
- Dünya bu bebeği konuşuyor!
- Kamyon kasasında yakalandılar!
- Yalova'de derede erkek cesedi bulundu
- 3 yaşındaki kızın ameliyat sonrası dünyası karardı
- Teknolojiye ayak uyduran kağıt toplayıcısı
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.