Türk F-35'leriyle ilgili çok önemli gelişme!

Temsilciler Meclisi ve Senato tarafından kabul edilen 2019 yılı ABD Savunma bütçesinin, önümüzdeki pazartesi günü ABD Başkanı Donald Trump tarafından onaylanacağı iddia edildi.

Söz konusu açıklamayı Kongre Üyesi Elise Stefanik, twitter üzerinden yaptı. Stefanik, Pazartesi günü Fort Drum Askeri Üssü’ne ziyaret edecek olan Trump’ın F-35, Chinook, F-16, Patriot gibi konularda Türkiye’ye yaptırım öngören yasa tasarısını onaylanacağını öne sürdü.

"BAŞKANIN TASARIYI İMZALAMASINDAN ONUR DUYUYORUM"

Stefanik, twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Silahlı Hizmetler Komitesi Üyesi ve Yükselen Tehditler ve Yetenekler Alt Komitesi Başkanı olarak, Başkanın Fort Drum'daki bölgemizdeki tarihi Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasasını imzalayacağından şeref duyuyorum"ifadelerini kullandı.

ABD Senatosu, daha önce komisyondan geçen Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarında yaptırım uygulanmasına ilişkin kararı Genel Kurul'da onaylamıştı. Ulusal Savunma Yetki Yasası olarak da bilinen yasa tasarısı Senatoda 10'a karşı 87 oyla kabul edilerek kanunlaştırılmak üzere ABD Başkanı Donald Trump'ın onayına sunulmuştu.

Tasarıda; 639,1 milyar doları temel bütçe; 8,9 milyar doları Enerji Bakanlığı ve zorunlu harcamalar; 69 milyar doları ise savaş fonu olarak da bilinen Muhtemel Denizaşırı Operasyonlar Fonu için olmak üzere 2019 mali yılı savunma harcamalarına yönelik toplam 717 milyar dolar ayrılması öngörülüyor.

TÜRKİYE'YE F-35 TESLİMATINDA 90 GÜNLÜK SINIRLAMA

Tasarıda, Pentagon'un tasarının yasalaşmasından sonra en geç 90 gün içinde Türk-Amerikan ilişkilerine yönelik bir rapor hazırlaması talep ediliyordu. Tasarıda, söz konusu rapor Kongreye sunuluncaya kadar F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimatının durdurulması isteniyordu.

Trump'ın imzalamasıyla birlikte Türkiye'ye F-35 yaptırımı da resmileşmiş olacak.

TÜRKİYE İKİ UÇAĞI TESLİM ALMIŞTI

Üretici şirket Lockheed Martin, Türkiye'nin almayı planladığı 100 adet F-35'ten ilk ikisini Haziran ayında ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen törenle teslim etmişti. Teslim edilen ilk iki uçak, ABD'deki Türk pilotlara uçuş ve mühendislere bakım eğitimleri verilmesi amacıyla yaklaşık iki aydır kullanılıyordu. Türk pilotlarına ABD'de verilecek eğitimin 1-1,5 yıl sürmesi bekleniyor. Uçaklar eğitim boyunca ABD'de kalacak.

Lockheed Martin tarafından üstlenilen ve "Ortak Saldırı Uçağı" olarak bilinen F-35 projesinde ana finansal desteği ABD sağlıyor. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu toplam dokuz ülke yaklaşık 4,5 milyar dolar ile uçakların geliştirilmesi aşamasına dâhil olmuştu.