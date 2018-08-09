11 bin Suriyeli bayram için ülkesine gitti

Suriyeliler, Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için online randevu sistemine kayıt yaptırdıktan sonra Kilis Valiliğinin izni ile 1-18 Ağustos tarihleri arasında Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgeleri ile diğer şehirlerine gidiyor.40 dereceyi aşan sıcakta geçişler sürüyor. Suriyelilerin ülkelerine geçişleri, 40 dereceyi aşan sıcaklara rağmen sürüyor.



50 BİN SURİYELİ BAŞVURDU

Kilis Valiliği online randevu sistemine şimdiye kadar 50 bin Suriyelinin başvurduğu, bu sabah itibariyle 11 bini aşkın kişinin Suriye'ye geçiş yaptığı belirtildi.

Yoğunluğun yaşandığı sınır hattında jandarma ve polis, Suriyelileri sıraya koyarak düzenli bir şekilde geçişlerini sağlıyor. Polis ile jandarma geçişlerde yaşlı, hamile ve çocuklu ailelere öncelik veriliyor.