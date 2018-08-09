Fenerbahçe'de Başkan, takımını zorlu Benfica deplasmanında yalnız bırakmadı. Kafileyle birlikte Lizbon'a giden Ali Koç, mücadeleyi Estadio Da Luz'da izledi.
Karşılaşma boyunca büyük heyecan yaşayan başkan Koç, 1-0'lık yenilgi nedeniyle üzüntü yaşadı.
Ancak Ali Koç'un takıma olan güveni tam. Karşılaşma sonunda başkanın, yanında bulunanlara, "Bu takım, taraftarı da arkasına alarak Benfica'yı Kadıköy'de yener. Buna güvenim tam. Turu geçeceğiz" dediği öğrenildi.
09 Ağustos 2018 Perşembe29 Şevval 1439
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Ali Koç: Bu takım Benfica'yı Kadıköy'de yener
Fenerbahçe'de Başkan, takımını zorlu Benfica deplasmanında yalnız bırakmadı. Kafileyle birlikte Lizbon'a giden Ali Koç, mücadeleyi Estadio Da Luz'da izledi.
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