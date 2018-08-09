Fikret Orman transfer için İngiltere'de!



Beşiktaş, transferde yoğun bir sürece giriyor. Transferde artık hareketli günlere doğru hazırlanan ve bu nedenle İngiltere'ye giden Beşiktaş Yönetimi, transfer döneminin en kritik görüşmelerini burada yaptı.



Önce Nacer Chadli için kulübü West Bromwich ile görüşen Başkan Fikret Orman birtakım girişimlerde bulundu. Chadli konusunda İngiliz kulübünün satma isteği yerine bu oyuncuyu kiralamak yönetimini düşündüğü belirtildi. Aynı zamanda Domagoj Vida için Arsenal ve Liverpool adına çalışan menajerlerle de görüşen Fikret Orman, Chadli dışında, İngiltere'de forma giyen ve aralarında Leicester City'de forma giyen Islam Slimani'nin de olduğu bazı golcülerin menajerleriyle de bir araya geldi.



Bugün TSİ 19.00'da İngiltere transfer piyasasının kapanacak olması nedeniyle Chadli ve Vida'nın transferlerini bugün bitirmek isteyen Başkan Orman, boşa çıkacak golcülerden biriyle de el sıkışmaya çalışacak.



Hedefler belli



Siyah-beyazlı kulübün başkanı, Vida'yı Arsenal veya Liverpool'dan birisine veremese de en azından Chadli'nin transferini bitirmeye çalışacak. Belçikalı oyuncuyla her konuda anlaştığı öğrenilen Fikret Orman'ın, bu oyuncunun kulübüyle kiralık konusunda anlaşamaması halinde, Chadli dosyasını kapatması bekleniyor.



Hem golcü hem de orta saha transferini bitirerek, bu transferleri lige yetiştirmek isteyen Başkan Fikret Orman, Pepe'nin gitmesi halinde ise bir de stoper transferi bitirmeye çalışacak.

