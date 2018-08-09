09 Ağustos 2018 Perşembe29 Şevval 1439
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İran'a sürpriz ziyaret!

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İran'a sürpriz ziyaret!
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, Tahran'a gelen Kuzey Kore Dışişleri Bakanı ile görüştüğü ve Kuzey Koreli diplomatı ABD'nin 'güvenilmez' bir ülke olduğu konusunda uyardığı belirtildi.
İran'a sürpriz ziyaret! İran'a sürpriz ziyaret! İran'a sürpriz ziyaret!

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, ABD'nin hedefindeki bir diğer ülke olan İran'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Tahran'da gerçekleşen görüşmede, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Kuzey Koreli bakana ABD'nin güvenilmez olduğunu söylediği belirtildi.

Reuters'ın IRNA'dan aktardığı habere göre Ruhani, "ABD yönetiminin son yıllardaki performansı, tüm dünyada ülkelerinin hiçbir yükümlülüğünü yerine getirmeyen güvenilmez ve emniyetsiz bir ülke olarak görülmesine neden oluyor" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta, İran yönetimi ABD'den gelen görüşme teklifini reddetmiş ve Trump yönetimi nükleer anlaşmaya dönene kadar müzakerelere başlamayacaklarını söylemişti.

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