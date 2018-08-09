Siyah-beyazlı ekip, 2. ön eleme turunda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 2-0 ve 6-0 mağlup ederek adını 3. ön eleme turuna yazdırdı. Şenol Güneş'in öğrencileri Avusturya'da oynanacak rövanş maçı öncesi Vodafone Park'taki ilk karşılaşmada turu garantileyecek skoru almak için sahay çıkacak.
LASK Linz ise bir önceki turda Norveç'in Lilleström ekibini 4-0 ve 2-1 yenerek 3. ön eleme turunda mücadele hakkı yakaladı.
Mücadele saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Polonyalı hakem Bartosz Frankowski yönetecek. Frankowski'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Marcin Boniek ile Jakub Winkler yapacak. Zbigniew Dobrynin ise dördüncü hakem olarak görev alacak.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi ise 16 Ağustos Perşembe günü Avusturya'da oynanacak.
BEŞİKTAŞ - LASK LINZ
STAT: Vodafone Park
HAKEM: Bartosz Frankowski
SAAT: 21:00
BEŞİKTAŞ: Tolga, Gökhan, Necip, Fatih, Caner, Medel, Tolgay, Oğuzhan, Lens, Babel, Larin
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
LASK LINZ: Schlager, Wostry, Ullmann, Ramsebner, Michorl, Trauner, Holland, Ranftl, Goiginger, Frieser, Otubanjo
TEKNİK DİREKTÖR: Oliver Glasner
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Beşiktaş'ın konuğu LASK Linz
Siyah-beyazlı ekip, 2. ön eleme turunda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 2-0 ve 6-0 mağlup ederek adını 3. ön eleme turuna yazdırdı. Şenol Güneş'in öğrencileri Avusturya'da oynanacak rövanş maçı öncesi Vodafone Park'taki ilk karşılaşmada turu garantileyecek skoru almak için sahay çıkacak.
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