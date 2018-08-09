Başakşehir'in rakibi Burnley!

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 21.00'de başlayacak maçı Sırbistan Futbol Federasyonundan Srdjan Jovanovic yönetecek.
Turuncu-lacivertliler, sahasında oynadığı maçı kazanarak İngiltere'ye avantajlı bir skorla gitmenin hesaplarını yapıyor.
Adebayor ve Arda yok
Medipol Başakşehir'de iyileşme süreci devam eden Togolu yıldız Emmanuel Adebayor ile sakatlığı nedeniyle adı UEFA listesinde yer almayan Arda Turan bu maçta forma giyemeyecek.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Adebayor'un yokluğunda forvette Riad Bajic'e forma vermesi bekleniyor.
Bu iki ismin yanı sıra adları UEFA listesinde yer almayan Marcio Mossoro ve Alparslan Erdem de bu maçta görev yapamayacak.
Karşılaşmanın rövanşı 16 Ağustos Perşembe günü Burnley'deki Turf Moor Stadı'nda oynanacak.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - BURNLEY
STAT: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı
HAKEM:Srdjan Jovanovic
SAAT: 21:00
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Epureanu, Chedjou, Clichy, Mahmut, Emre, Visca, İrfan Can, Elia, Bajic
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
BURNLEY: Hart, Lowton, Tarkowski, Mee, Ward, Lennon, Cork, Westwood, Brsdy, Vokes, Wood
TEKNİK DİREKTÖR: Sean Dyche
09 Ağustos 2018 Perşembe29 Şevval 1439
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