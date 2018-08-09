09 Ağustos 2018 Perşembe29 Şevval 1439
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İsrail'den bir gecede 140 saldırı! Şehitler var

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İsrail ordusu dün akşamdan itibaren abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 140'tan fazla noktayı ve sivilleri vurdu. Saldırılarda hamile bir kadın ile 1,5 yaşındaki çocuğu ve 1 Filistinli olmak üzere toplam olmak üzere 3 Filistinli şehit edildi.
İsrail'den bir gecede 140 saldırı! Şehitler var
İsrail'den bir gecede 140 saldırı! Şehitler var İsrail'den bir gecede 140 saldırı! Şehitler var İsrail'den bir gecede 140 saldırı! Şehitler var

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, çarşamba akşamından bu yana Gazze'de 140'tan fazla hedefi vurdu.

AKŞAMDAN SABAHA KADAR SALDIRILAR SÜRDÜ

İsrail ordusunun akşam saatlerinden bu sabaha kadar 3 dalga saldırı gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, "Sabahın erken saatlerinde İsrail ordusuna bağlı savaş uçakları, Hamas'a ait eğitim kampları ile 20'den fazla askeri hedefi vurdu" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Hamas'a ait askeri lojistik merkezi, Hamas'ın deniz kuvvetlerinin eğitim alanı ve Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus beldesinde Hamas'a ait askeri noktaların da hedef alındığı vurgulandı.

HAMİLE KADIN VE ÇOCUĞU DAHİL 3 KİŞİ ŞEHİT EDİLDİ

İsrail'in dün akşamdan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hamile bir kadın ile 1,5 yaşındaki çocuğu olmak üzere 3 Filistinli şehit olmuş, en az 12 Filistinli yaralanmıştı.

FİLİSTİN'DEN DÜNYAYA ACİL MÜDAHALE ÇAĞRISI

Filistin hükümeti, uluslararası camiaya İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıları durdurması için acil müdahale çağrısında bulundu.

Filistin Hükümeti Sözcüsü Yusuf el-Mahmud, yaptığı yazılı açıklamada,"İsrail hükümeti ile ABD yönetimi Gazze Şeridi'ndeki gerilim ile 11 yıldır sürdürülen ablukadan sorumludur" ifadelerini kullandı.

Mahmud, İsrail'in Gazze’ye düzenlediği saldırıları durdurması için uluslararası topluma acil müdahale çağrısı yaptı.

Açıklamasında ayrıca Filistin ulusal birliğinin önemine vurgu yapan Mahmud, "Filistin davasına yönelik tehditler, uzlaşma ve ulusal birliğin derhal sağlanmasını gerektiriyor. Bu da Mısır'ın ara buluculuğuyla yapılan anlaşmaya göre Gazze Şeridi'nde idarenin Filistin hükümetine devredilmesiyle gerçekleşebilir" değerlendirmesinde bulundu.

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