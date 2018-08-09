Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçta Benfica deplasmanından 1-0'lık yenilgi ile dönen F.Bahçe'de oyuncular turu geçeceklerinden emin. Ortaya koyulan futbol umut verirken başta kaptan Volkan Demirelolmak üzere takımın deneyimli isimleri 2. maçta rakiplerini bozguna uğratacaklarını düşünüyor.
"Biraz korkmasak onları yenerdik" diyerek durum değerlendirmesi yapan Demirel, şu ifadelerle rövanş için camiaya da umut mesajları verdi:
"Atmosfer ve seyirci baskısıyla oynadık. Eğer biraz korkmasak Benfica'yı kendi evinde yenerdik. Ben kurallar ne diyorsa ona göre maçta hareket ettim. İlk yarının bitiminde hakem yanıma gelerek sadece, 'kale atışlarında biraz daha acele et' dedi. Aksi bir durum olsaydı bana kart gösterirdi. Bu arada Benfica'nın hocası da beni çok sevmiş olacak ki sürekli hakeme şikayette bulundular.
Biz Benfica'yı Kadıköy'de yenerek istediğimiz sonucu alırız. Taraftarımızın da desteği ile bu turu geçeceğimizden eminim. Tüm camia bize destek olsun yeter, sonra Kadıköy'de istediğimiz sonucu alarak turu geçen taraf biz olacağız."
09 Ağustos 2018 Perşembe29 Şevval 1439
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Volkan Demirel: Turu geçen biz olacağız
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