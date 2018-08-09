09 Ağustos 2018 Perşembe29 Şevval 1439
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İsrail tehdit etti: Savaşa gidiyoruz

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İsrailli üst düzey askeri yetkili, gelişmelerin Gazze'ye karşı süratle bir savaşa gidildiğini gösterdiğini söyledi.
İsrail tehdit etti: Savaşa gidiyoruz
İsrail tehdit etti: Savaşa gidiyoruz İsrail tehdit etti: Savaşa gidiyoruz İsrail tehdit etti: Savaşa gidiyoruz

 

İsrail'in saldırılarıyla tansiyonun yeniden yükseldiği Gazze Şeridi'nde İsrailli üst düzey bir askeri yetkiliye göre hızla savaşa gidiliyor.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesine konuşan adını vermek istemeyen üst düzey askeri yetkili, gelişmelerin Gazze'ye karşı süratle bir savaşa sürüklenildiğini gösterdiğini söyledi.

Hamas'ın anlaşmadan uzaklaştığı ve savaşa yaklaştığını öne süren yetkili, İsrail ordusunun kapsamlı bir askeri operasyon durumunda daha fazla birliğini Gazze'ye yönlendireceğini belirtti.

Böyle bir durumda Gazze Şeridi'ne yakın bölgelerdeki Yahudi yerleşim bölgelerinin de boşaltılacağını dile getiren İsrailli yetkili, ellerinde Gazze'de vurulacak oldukça fazla hedefin olduğunu ifade etti.

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