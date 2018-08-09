09 Ağustos 2018 Perşembe29 Şevval 1439
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Adnan Oktar ve 'Kedicikler'e DNA testi yapıldı

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Adnan Oktar ve 'Kedicikler'e DNA testi yapıldı
Suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Adnan Oktar, cezaevindeki açık görüşte kardeşi ve yeğeniyle bir araya geldi.
Adnan Oktar ve 'Kedicikler'e DNA testi yapıldı Adnan Oktar ve 'Kedicikler'e DNA testi yapıldı Adnan Oktar ve 'Kedicikler'e DNA testi yapıldı

Adnan Oktar, şimdiye kadar atanan 7 avukatı beğenmediği gerekçesiyle reddetti. Şu an dosyasına 8'inci avukat bakıyor. Öte yandan hakkındaki en önemli suçlamalardan biri de cinsel istismar olan Adnan Oktar'ın, yanındaki kadınlarla herhangi bir temasta bulunup bulunmadığının belirlenmesi için hem kendisinden hem de kamuoyunda, 'Kedicikler' olarak bilinen kadınlardan DNA örneği alındı. Bunun dışında bazı biyolojik testler de yapıldı.

TRT Haber'in haberine göre, kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak tanınan Adnan Oktar, suç örgütüne yönelik 11 Temmuz'da düzenlenen operasyonla İstanbul'daki villasında gözaltına alındı. İlk açık görüşte sorgusundaki gibi hakkındaki iddiaları yalanladı. Oktar, cinsel istismar, saldırı, özel hayatın gizliliğini ihlal gibi birçok konuyla suçlanıyor.

ATANAN 7 AVUKATI BEĞENMEMİŞ, 8. AVUKAT DOSYAYA BAKIYOR

Adnan Oktar, şimdiye kadar atanan 7 avukatı beğenmediği gerekçesiyle reddetti. Şu an dosyasına 8'inci avukat bakıyor. Sorgusunda Oktar'a 353 soru yöneltildi. Sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderilen Oktar, ilk açık görüşünde kardeşi ve yeğeniyle bir araya geldi.

1 saat süren görüşmeye, 2 infaz koruma memuru da refakat etti. Oktar, İsrail ile ilişkilerinden ABD ile Türkiye arasındaki gerilime, FETÖ'den cinsel istismar konularına kadar kendisiyle ilgili iddialar hakkında konuştu. Görüş, kimsenin olmadığı alanda, diğer mahkum ve yakınlarıyla temas olmadan gerçekleştirildi.

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