09 Ağustos 2018 Perşembe29 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:20Güneş 06:00Öğle 13:16İkindi 17:06Akşam 20:19Yatsı 21:52
    • 37°C Adana
    • 34°C Adıyaman
    • 25°C Afyon
    • 28°C Ağrı
    • 28°C Amasya
    • 27°C Ankara
    • 38°C Antalya
    • 23°C Artvin
    • 34°C Aydın
    • 30°C Balıkesir
  • BIST: 98.349 1.42
  • Altın: 210,160 1.97
  • Dolar: 5,3783 1.84
  • Euro: 6,2472 1.84

Satış işlemi için gittiği tapu müdürlüğünde hayatının şokunu yaşadı

»
Satış işlemi için gittiği tapu müdürlüğünde hayatının şokunu yaşadı
Hatay'ın Hassa ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki Ömer Gül, yıllardır oturduğu evinin de üstünde bulunduğu 3,5 dönümlük arazisinin yanlışlıkla 2009 yılında baba adları ve isimleri aynı bir kişinin üzerine kaydedildiği gerekçesiyle hukuki süreç başlattı.
Satış işlemi için gittiği tapu müdürlüğünde hayatının şokunu yaşadı Satış işlemi için gittiği tapu müdürlüğünde hayatının şokunu yaşadı Satış işlemi için gittiği tapu müdürlüğünde hayatının şokunu yaşadı

İlçeye bağlı Akbez Mahallesi'nde ikamet eden Gül, 5 ay önce satışını yapmak istediği arsasının devrini vermek üzere gittiği ilçedeki tapu müdürlüğünde kendisine ait bir arsanın olmadığı bildirilen Gül, konuyla ilgili yetkililerle görüştü.

Yapılan incelemede arazinin 2009 yılında yanlışlıkla Ömer Gül isimli başka bir kişinin üzerine kaydedildiği, o şahsın da 36 yıl önce hayatını kaybettiği için hakkın mirasçılarına intikal ettiği belirlendi.

Bu arada, her iki Ömer Gül'ün de baba adının Mehmet olduğu da ortaya çıktı.

Ömer Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, satış işlemleri için gittiği müdürlükte hayatının şokunu yaşadığını söyledi.

Durumun 2009 yılında yapılan bir yanlışlıktan kaynaklandığını öğrenince miras nedeniyle hak sahibi olarak görülen 9 kişiyle görüştüğünü aktaran Gül, bazılarından tapu ve mahkeme masraflarının karşılanması talebiyle karşılaştığını ifade etti.

500 BİN LİRA DEĞERİNDE 

Bunun üzerine hukuki süreç başlatıp, Hassa Asliye Hukuk Mahkemesine başvuruda bulunduğunu belirten Gül, "Bu arazi benim mülkiyetim. Bu arazinin tekrar üzerime geçirilmesini istiyorum. Arazinin değeri yaklaşık 500 bin lira değerinde. Umarım en kısa sürede çözüm buluruz." dedi. 
Gül'ün oğlu Abdurrahman Gül de babasının yüzde 90 görme engelli olduğunu, işlemleri takip etmekte zorluk çektiğini kaydetti. 9 kişi olan karşı tarafla görüştüklerini fakat bazılarının zorluk çıkardığını bildiren Gül, mağduriyetlerinin giderilmesi için uğraştıklarını söyledi.

Arsa üzerinde yasal mirasçı olarak görülen varislerden Ahmet Erdal Gül, hakkı olmayan parsellerin yapılan bir yanlıştan dolayı kendi üzerine kaydedildiğini söyledi.

Annelerin ölümünden sonra veraset ilanı çıkartmak üzere tapu müdürlüğüne gittiklerini anlatan Gül, şöyle devam etti:

"Veraset ilamı çıkartmak için kardeşlerimle birlikte tapu müdürlüğüne gittik. Bize ait parselleri intikal ettirmek istediğimizde orada çalışan personel ise yanlışlıkla babamla aynı ismi taşıyan başka birinin parsellerini de bizim üzerimize yapmış. Hakkımız olmayan, sadece isim benzerliğinden dolayı dört parsel de bizim üzerimize çıkmış. 9-10 yıl önce olan bu yanlışlığın düzeltilmesi için uğraşıyoruz. Bizim de mağduriyetimiz var, onların daha da mağduriyeti var."

Bu arada, Hassa Tapu Müdürlüğü yetkilileri de yanlışlığın 2009 yılında çalışan bir personelin hatasından kaynaklandığını bildirerek, hak sahibi varislerin hepsinin başvuruda bulunması halinde durumun düzeltilmesi için gerekli yardımı yapacaklarını bildirdi.

Öte yandan olayla ilgili Ömer Gül tarafından Hassa Asliye Hukuk Mahkemesine yapılan başvurunun ön inceleme aşamasında olduğu öğrenildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Satış işlemi için gittiği tapu müdürlüğünde hayatının şokunu yaşadıSatış işlemi için gittiği tapu müdürlüğünde hayatının şokunu yaşadıHatay'ın Hassa ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki Ömer Gül, yıllardır oturduğu evinin de üstünde bulunduğu 3,5 dönümlük arazisinin yanlışlıkla 2009 yılında baba adları ve isimleri aynı bir kişinin üzerine kaydedildiği gerekçesiyle hukuki süreç başlattı.
Adnan Oktar ve 'Kedicikler'e DNA testi yapıldıAdnan Oktar ve 'Kedicikler'e DNA testi yapıldıSuç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Adnan Oktar, cezaevindeki açık görüşte kardeşi ve yeğeniyle bir araya geldi.
Zeytinburnu'nda deri imalathanesinde yangın!Zeytinburnu'nda deri imalathanesinde yangın!Alınan bilgiye göre, Demirelli 2 Sanayi sitesinde faaliyet gösteren 4 katlı bir deri imalathanesinin en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Avcılar'ın iki çocuklu 'baroniçesi'Avcılar'ın iki çocuklu 'baroniçesi'Avcılar’da uyuşturucu imalatı yapan ve piyasaya süren iki çocuk annesi N.B. jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Yapılan incelemelerde iki çocuklu N.B.’nin eşinin altı ay önce tutuklandığı ve işleri devraldığı ortaya çıktı.
Bahis şebekesi çökertildi!Bahis şebekesi çökertildi!Adana ve Osmaniye'de yasa dışı bahis oynatarak haftalık 150 bin lira kazanan ve hesaplarında toplam 2 milyon lira bulunan çetenin muhtara bile bayilik verdiği ortaya çıktı.
Türk F-35'leriyle ilgili çok önemli gelişme!Türk F-35'leriyle ilgili çok önemli gelişme!Temsilciler Meclisi ve Senato tarafından kabul edilen 2019 yılı ABD Savunma bütçesinin, önümüzdeki pazartesi günü ABD Başkanı Donald Trump tarafından onaylanacağı iddia edildi.
  • Çevre Bakanı'ndan 'Ordu' açıklaması09 Ağustos 2018 Perşembe 11:00
  • 11 bin Suriyeli bayram için ülkesine gitti09 Ağustos 2018 Perşembe 10:56
  • "Masonlar bana tabi olduğunu söylüyor"09 Ağustos 2018 Perşembe 10:38
  • Vahşet! Teyzesini kazmayla öldürdü09 Ağustos 2018 Perşembe 10:24
  • Kuşadası'nda facia: 9 kişi öldü09 Ağustos 2018 Perşembe 10:22
  • ABD'den ikinci Türkiye açıklaması!09 Ağustos 2018 Perşembe 10:15
  • Türk Tarih Kurumu'ndan kritik hamle!09 Ağustos 2018 Perşembe 09:56
  • Rumlardan tarihi itiraf: Türkleri katlettik09 Ağustos 2018 Perşembe 09:54
  • Cumhurbaşkanlığı danışmanlığına iki yeni isim09 Ağustos 2018 Perşembe 09:53
  • Öğretmenlere FETÖ operasyonu! Gözaltılar var...09 Ağustos 2018 Perşembe 09:52
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri