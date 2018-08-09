09 Ağustos 2018 Perşembe29 Şevval 1439
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Ordu'daki bilançoyu açıkladı

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Ordu'daki bilançoyu açıkladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ordu'da yaşanan felaket sonrası açıklamalarda bulundu. Oktay "Bir can kaybı olmadı. Hasarın boyutu alt seviyelerde. 66 konut, 264 işyeri ve 60 araç zarar gördü" dedi.
Ordu'daki bilançoyu açıkladı Ordu'daki bilançoyu açıkladı Ordu'daki bilançoyu açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sel felaketinin yaşandığı Ordu'da açıklama yaptı.

Son durum hakkında bilgi veren Oktay şunları söyledi:

"Bir can kaybı olmadı. Hasarın boyutu alt seviyelerde. Devletin tüm birimleri iş başında. 66 konut, 264 iş yeri ve 60 araç zarar gördü. Mağdur olan herhangi bir vatandaşımız bulunmamaktadır. Cumhurbaşkanımız yakınen takip ediyor."

"İklim değişiyor, Türkiye de bu payı alıyor" diyen Oktay, "Dere yataklarına konut ve işyeri yapımıyla alakalı bundan sonra çok daha hassas olmamız gereken bir döneme giriyoruz. Afet olduktan sonra değil olmadan tedbirleri almak zorundayız" şeklinde konuştu. 

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Ordu'daki bilançoyu açıkladıOrdu'daki bilançoyu açıkladıCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ordu'da yaşanan felaket sonrası açıklamalarda bulundu. Oktay "Bir can kaybı olmadı. Hasarın boyutu alt seviyelerde. 66 konut, 264 işyeri ve 60 araç zarar gördü" dedi.
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