"Askerimiz ölümden korkuyor"

İsrail hükümetinin Hamas ve Gazze ile ilişkilerde beceriksiz ve salakça politikalar izlediğini söyleyen İsrail'de yayımlanan Maariv gazetesi yazarı Ran Edilist, Binyamin Netanyahu’nun Hamas’a karşı teslim olduğunu iddia etti.

ASKER ÖLMEKTEN KORKUYOR

Edilist, son yazısında, terör devleti İsrail’de siyasi beceriksizlik olduğunu söyleyerek ''Bu münasebetle İsrail kabinesinin son oturumunda özetle 'Asker bütün senaryolara hazırdır' dendi. Asla ve asla doğru değil. Sadece 'Asker bütün senaryolara hazır değil' olmakla kalmıyor, aynı zamanda gelişme ve Gazze şeridinde oyunun değişmesi ve gelişmeler sebebiyle ölümden de korkuyor'' dedi.

CİHAD VARLIĞIMIZI TEHDİT EDİYOR

Hamas’ı artık bütün dünyanın tanıdığını belirten Ran Edilist, ''Amerikalılar, Birleşmiş Milletler, Hamas’la konuşuyorlar. Ebu Mazin (Mahmud Abbas) aynı şekilde Hamas’la konuşuyor. Hiç biri bir dul İsrail erkeği için konuşmuyor. Orada bir cihad var ve bu cihad bizim varlığımızı tehdit ediyor. Bir de tabii İranlılar'' değerlendirmesinde bulundu.

Yeni Akit