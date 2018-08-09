09 Ağustos 2018 Perşembe29 Şevval 1439
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Dolandırıcı karı-kocadan akılalmaz tezgah!

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Dolandırıcı karı-kocanın hırsızlık için kurdukları tezgah adeta pes dedirtti.
Dolandırıcı karı-kocadan akılalmaz tezgah!
Dolandırıcı karı-kocadan akılalmaz tezgah! Dolandırıcı karı-kocadan akılalmaz tezgah! Dolandırıcı karı-kocadan akılalmaz tezgah!

İzmir-Çanakkale karayolunda seyahat eden yabancı plakalı araçların tekerlek ve bağlantı noktalarına, mola verdikleri yerlerde kimyasal madde sürüp, tekrar hareket ettiklerinde duman çıkmasını sağlayan, ardından da peşlerinden gidip, tamir etme bahanesiyle 100 ila 200 dolar veya euro para alan çift, Bergama'da yakalandı

İzmir kent merkezinde yaşayan Kader Y. (34) ve eşi Ayşe Durdu Y. (37), İzmir- Çanakkale karayolunda yabancı plakalı araçları ve özellikle gurbetçi sürücüleri kendilerine hedef seçti. Çiftin, yoldaki alışveriş merkezleri ve akaryakıt istasyonlarında mola veren sürücülerin park halindeki otomobillerinin tekerleklerine ve bağlantı noktalarına, iddiaya göre kimyasal bir madde sürüp, hareket etmesini bekleyip, sonrasında da kendi araçlarıyla peşlerinden gittiği tespit edildi. Sürdükleri kimyasal maddenin yolda giderken tekerleklerden duman çıkarmaya başlamasıyla, kurban seçtikleri sürücüleri durduran çiftin, yardım etme bahanesiyle yaklaşıp, tamir edebileceklerini söylediği bildirildi. Sürücülerin kabul etmesi durumunda yerinden söktükleri tekerleği kendi araçlarına yükleyerek uzaklaşan çiftin, bir süre sonra sadece temizleyip, geri getirerek yerine taktığı ve karşılığında 100- 200 dolar veya euro para aldığı saptandı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Jandarma, yol üzerindeki bir alışveriş merkezindeki güvenlik kameralarından şüphelilerin kimliklerini belirledi. İzmir- Çanakkale karayolunu kullanarak Kuşadası'na tatile gitmek üzere yola çıkan Bulgaristan vatandaşı Toma Stoyanov yönetimindeki A.0853 MH plakalı otomobilin sol arka lastiğini aynı yöntemi uygulayan ve yardım bahanesiyle söken şüpheliler, dün Bergama yakınlarında jandarma tarafından suçüstü yakalandı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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