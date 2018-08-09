09 Ağustos 2018 Perşembe29 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:20Güneş 06:00Öğle 13:16İkindi 17:06Akşam 20:19Yatsı 21:52
    • 37°C Adana
    • 37°C Adıyaman
    • 29°C Afyon
    • 29°C Ağrı
    • 30°C Amasya
    • 28°C Ankara
    • 37°C Antalya
    • 23°C Artvin
    • 38°C Aydın
    • 32°C Balıkesir
  • BIST: 98.072 1.13
  • Altın: 212,867 3.28
  • Dolar: 5,4478 3.16
  • Euro: 6,3244 3.10

Destici'den idam çıkışı

»
Destici'den idam çıkışı
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bir küçük yaşta çocuklarımızı, kadınlarımızı tecavüz edip öldüren sapıklar için, diğeri de terör eylemi gerçekleştiren teröristler için idam cezasını istiyoruz" dedi
Destici'den idam çıkışı Destici'den idam çıkışı Destici'den idam çıkışı

Destici'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"BBP olarak idamı ilk defa gündeme getirmiyoruz. İdamın kaldırılmasının doğru olmadığını da ifade ettik. 2013 yılında 30 ilde yaptığımız referandum sonuçları var. Toplum için siyaset yapıyoruz. Milletin beklentilerini, taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz.Bana göre çağdaş hukuk tanımı farklıdır. Bunlar kültüre, inanca göre değişir. Evrensel kurallar olabilir ama her toplumun kendi öncelikleri vardır. Biz BBP olarak toplumun sesiyiz. Toplumda böyle bir beklenti var. Bir küçük yaşta çocuklarımızı, kadınlarımızı tecavüz edip öldüren sapıklar için, diğeri de terör eylemi gerçekleştiren teröristler için. 

İDAMI TBMM'YE SUNACAĞIZ

Biz idamı BBP olarak, ilkeli bir şekilde çaba sarf ediyoruz. TBMM'ye bunu sunacağız. Bizim hazırladığımız teklif tam bitmedi ama idam cezası onandıktan sonra en erken uygulama 3 yıl sonra olacak. Meclis'ten, Cumhurbaşkanı onayından geçecek. Cumhurbaşkanının af yetkisi olacak. Hukukçular, doktorlar olacak. Bütün şartlar oluştuktan sonra idam cezası gerçekleşecek. Bizim kendi kültür ve inancımıza uygun olan, adaleti de tesis edecek bir teklifte bulunuyoruz. 

MECLİS'TE GEÇSE BİLE REFERANDUMA GİTSİN

TBMM'de 400 sayısı gerekiyor. Biz diyoruz ki Meclis'te 400 oy alsa bile referanduma gitsin diyoruz. Bütün suçlar, cinayetler için bir idam talebi ortaya koymuyoruz. Bir intikam duygusuyla ortaya getirilmiş bir teklif değil.  ABD idamı uyguluyor. 1976'dan bu yana yılda 11 kişiye tekabül ediyor. Çok vahşice de olsa, her suçun karşısında idam olsun diye bir talebimiz yok. 

Bizim idam teklifimize gelen eleştirilere baktığımız zaman masum insanların da idam edilebileceği, bunun için savunma mekanizması olmayacağı şekilde geliyor. Biz bunu sıfıra indirmeye çalışıyoruz. İnsan kararının olduğu her yerde hata olabilir. Ceza kanunlarımızda, hukuk sistemimizdeki açıkları ortadan kaldırmamız lazım. Kamu vicdanının rahatlaması adına bir takım değişiklikler yapmak zorundayız. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Hakkari'den acı haber geldi!Hakkari'den acı haber geldi!Kuzey Irak'taki PKK'lı teröristler Hakkari-Çukurca 'Güven Dağı' üs bölgesine havanla saldırdı, 1'i ağır 6 asker yaralanmıştı. Saldırı sonrası yaralanan bir asker tüm müdahalelere rağmen şehit düştü. Diğer yaralı askerlerin ise tedavisi sürüyor.
Destici'den idam çıkışıDestici'den idam çıkışıBBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bir küçük yaşta çocuklarımızı, kadınlarımızı tecavüz edip öldüren sapıklar için, diğeri de terör eylemi gerçekleştiren teröristler için idam cezasını istiyoruz" dedi
Süs havuzunda korkunç olaySüs havuzunda korkunç olayAdıyaman'da 3 aylık erkek bebeğini parktaki süs havuzunda boğmaya çalıştığı iddia edilen kadın gözaltına alındı.
‘1.5 milyonumu aldı 200 TL’yi çok gördü’‘1.5 milyonumu aldı 200 TL’yi çok gördü’İstanbul Fatih’de yalnız yaşayan 80 yaşındaki Beycan Dilican’ı “Polisim” diye arayan dolandırıcı 153 bin dolar, 100 bin TL ve bir kasa altınını alarak kayıplara karıştı.
Ordu'daki bilançoyu açıkladıOrdu'daki bilançoyu açıkladıCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ordu'da yaşanan felaket sonrası açıklamalarda bulundu. Oktay "Bir can kaybı olmadı. Hasarın boyutu alt seviyelerde. 66 konut, 264 işyeri ve 60 araç zarar gördü" dedi.
ASELSAN'dan dev anlaşma!ASELSAN'dan dev anlaşma!ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında, 900 milyon TL ve 430 milyon dolar tutarında sözleşme imzalandı.
  • Satış işlemi için gittiği tapu müdürlüğünde hayatının şokunu yaşadı09 Ağustos 2018 Perşembe 13:07
  • Adnan Oktar ve 'Kedicikler'e DNA testi yapıldı09 Ağustos 2018 Perşembe 13:04
  • Zeytinburnu'nda deri imalathanesinde yangın!09 Ağustos 2018 Perşembe 12:57
  • Avcılar'ın iki çocuklu 'baroniçesi'09 Ağustos 2018 Perşembe 12:30
  • Bahis şebekesi çökertildi!09 Ağustos 2018 Perşembe 11:55
  • Türk F-35'leriyle ilgili çok önemli gelişme!09 Ağustos 2018 Perşembe 11:25
  • Çevre Bakanı'ndan 'Ordu' açıklaması09 Ağustos 2018 Perşembe 11:00
  • 11 bin Suriyeli bayram için ülkesine gitti09 Ağustos 2018 Perşembe 10:56
  • "Masonlar bana tabi olduğunu söylüyor"09 Ağustos 2018 Perşembe 10:38
  • Vahşet! Teyzesini kazmayla öldürdü09 Ağustos 2018 Perşembe 10:24
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri