Destici'den idam çıkışı

Destici'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"BBP olarak idamı ilk defa gündeme getirmiyoruz. İdamın kaldırılmasının doğru olmadığını da ifade ettik. 2013 yılında 30 ilde yaptığımız referandum sonuçları var. Toplum için siyaset yapıyoruz. Milletin beklentilerini, taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz.Bana göre çağdaş hukuk tanımı farklıdır. Bunlar kültüre, inanca göre değişir. Evrensel kurallar olabilir ama her toplumun kendi öncelikleri vardır. Biz BBP olarak toplumun sesiyiz. Toplumda böyle bir beklenti var. Bir küçük yaşta çocuklarımızı, kadınlarımızı tecavüz edip öldüren sapıklar için, diğeri de terör eylemi gerçekleştiren teröristler için.



İDAMI TBMM'YE SUNACAĞIZ

Biz idamı BBP olarak, ilkeli bir şekilde çaba sarf ediyoruz. TBMM'ye bunu sunacağız. Bizim hazırladığımız teklif tam bitmedi ama idam cezası onandıktan sonra en erken uygulama 3 yıl sonra olacak. Meclis'ten, Cumhurbaşkanı onayından geçecek. Cumhurbaşkanının af yetkisi olacak. Hukukçular, doktorlar olacak. Bütün şartlar oluştuktan sonra idam cezası gerçekleşecek. Bizim kendi kültür ve inancımıza uygun olan, adaleti de tesis edecek bir teklifte bulunuyoruz.



MECLİS'TE GEÇSE BİLE REFERANDUMA GİTSİN

TBMM'de 400 sayısı gerekiyor. Biz diyoruz ki Meclis'te 400 oy alsa bile referanduma gitsin diyoruz. Bütün suçlar, cinayetler için bir idam talebi ortaya koymuyoruz. Bir intikam duygusuyla ortaya getirilmiş bir teklif değil. ABD idamı uyguluyor. 1976'dan bu yana yılda 11 kişiye tekabül ediyor. Çok vahşice de olsa, her suçun karşısında idam olsun diye bir talebimiz yok.

Bizim idam teklifimize gelen eleştirilere baktığımız zaman masum insanların da idam edilebileceği, bunun için savunma mekanizması olmayacağı şekilde geliyor. Biz bunu sıfıra indirmeye çalışıyoruz. İnsan kararının olduğu her yerde hata olabilir. Ceza kanunlarımızda, hukuk sistemimizdeki açıkları ortadan kaldırmamız lazım. Kamu vicdanının rahatlaması adına bir takım değişiklikler yapmak zorundayız.