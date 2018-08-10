Bebek'te bulunan ünlü nargile kafeye silahlı saldırı gerçekleştirildi. Lüks bir cip ile olay yerine gelerek saldırıyı gerçekleştirdikleri belirtilen kişiler, saldırının ardından geldikleri ciple kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken kafe etrafındaki araçlara kurşun isabet etti.
Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
10 Ağustos 2018 Cuma29 Şevval 1439
- Hayri İnönü'nün koruması hakkında kararABD gözdağı verdi: Artık zamanı geldi!Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atamaOrdu'daki felaket sonrası acı haber!işte güne damga vuran manşetlerPKK'lı hainler domuz yerken vuruldu!ABD'den Türkiye açıklaması!Başkan Erdoğan'dan 'Dolar' açıklamasıBülent Turan'dan dolar açıklamasıİsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
İmsak 04:22 Güneş 06:01 Öğle 13:16 İkindi 17:06 Akşam 20:18 Yatsı 21:50
- 24°C Adana
- 23°C Adıyaman
- 15°C Afyon
- 14°C Ağrı
- 20°C Amasya
- 17°C Ankara
- 29°C Antalya
- 18°C Artvin
- 23°C Aydın
- 23°C Balıkesir
- BIST: 97.185 0.22
- Altın: 215,844 4.72
- Dolar: 5,5508 5.11
- Euro: 6,4076 4.46
İstanbul'da ünlü kafeye silahlı saldırı
Bebek'te bulunan ünlü nargile kafeye silahlı saldırı gerçekleştirildi. Lüks bir cip ile olay yerine gelerek saldırıyı gerçekleştirdikleri belirtilen kişiler, saldırının ardından geldikleri ciple kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken kafe etrafındaki araçlara kurşun isabet etti.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Hayri İnönü'nün koruması hakkında kararBaşkan Erdoğan'a ağır hakarette bulunan Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün yakın koruması Mehmet Ali Başkale, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atamaMilli Savunma ve Ticaret Bakan Yardımcılıkları ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı ve İdari İşler Başkanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ordu'daki felaket sonrası acı haber!Ordu'nun İkizce Belediye Başkanı Bahri Söğüt, sel sularına kapılıp kaybolan Kayı Bayram Sekmen'in cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.
PKK'lı hainler domuz yerken vuruldu!Güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların yürütüldüğü bölgelerde yaptığı istihbari çalışmalar, örgütün yaşadığı çöküşü ortaya koyuyor.
Başkan Erdoğan'dan 'Dolar' açıklamasıBaşkan Erdoğan dolar kurunda yaşanan son gelişmeleri değerlendirerek 'Onların dolarları varsa bizim de halkımız var' dedi.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Ölümünden sonra depolarını yağmaladılar
- Hırsızlar neye uğradığını şaşırdı
- Postacılardan dikkat çeken eylem
- Böyle düğün adeti görülmedi
- Tansiyonu düşen adamın acı ölümü!
- Oğlunun iş yerine gelip bunu yaptı
- Şoke eden mezar ilanı!
- Dünya bu bebeği konuşuyor!
- Kamyon kasasında yakalandılar!
- Yalova'de derede erkek cesedi bulundu
- 3 yaşındaki kızın ameliyat sonrası dünyası karardı
- Teknolojiye ayak uyduran kağıt toplayıcısı
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.