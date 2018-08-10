Ramil Guliyev Avrupa Şampiyonu oldu!

Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metre finalinde milli atlet Ramil Guliyev, altın madalyanın sahibi oldu.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın üçüncü gün akşam seansında erkekler 200 metre finali koşuldu.

Milli atlet Ramil Guliyev, 19,76'lık derecesiyle şampiyona ve Türkiye rekoru kırarak altın madalya elde etti. 2017 Londra Dünya Şampiyonası'nda da altın madalya kazanan Guliyev, kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğuna rekor kırarak ulaştı.

Büyük Britanyalı Nethaneel Mitchell-Blake 20,04'lük süresiyle gümüş, aynı dereceyle İsviçreli Alex Wilson da bronz madalya elde etti.

AVRUPA TARİHİNİN EN HIZLI 2. İSMİ

İtalyan sprinter Pietro Mennea'nın 1980 Moskova Olimpiyatları'nda kırdığı dünya rekoru derecesinden (19.72) sonra Ramil Guliyev'in 19.76'lık derecesi, Avrupalı bir atletin koştuğu en hızlı 200 metre olarak tarihe geçti. Ramil Guliyev aynı zamanda 200 metreyi tarihte en hızlı koşan ikinci beyaz atlet oldu. 200 metrede dünya rekoru 19.19 ile Jamaikalı efsane Usain Bolt'a ait.

ZAFER SONRASI İLK SÖZLER

Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metrede altın madalya kazanan milli sporcu Ramil Guliyev, istediği rekoru kıramadığını ama çok mutlu olduğunu söyledi.

Şampiyona rekoruyla altın madalyanın sahibi olan milli atlet, yarışın ardından Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Organizasyonda istediği rekoru kıramadığını belirten Ramil Guliyev, "Çok mutluyum. Şampiyona rekoru oldu. Avrupa rekoru kırmak istiyordum. İnşallah o da olur. Birkaç yarışımız daha var. Dünyada bir sporcu yok ki olimpiyatlardan madalya almak istemesin. Biz de çok istiyoruz ve çalışıyoruz. İnşallah da 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan güzel güzel sarı madalyalarla ülkemize döneceğiz." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarışın ardından kendisini arayarak tebrik ettiğini aktaran milli atlet, "Bizden 4x100 metre bayrak yarışından da madalya bekliyor. İnşallah bunu da yaparız. Bize dikkati çektiği için Cumhurbaşkanı'na teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

ESCOBAR'DAN GÜMÜŞ MADALYA

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın üçüncü gün akşam seansında erkekler 400 metre engelli finali yapıldı.

Ay-yıldızlı atlet Yasmani Copello Escobar, 47.81'lik derecesiyle gümüş madalya kazandı. Milli atlet, elde ettiği derece ile daha önce 47.92'lik Türkiye rekorunu geliştirdi.

Norveçli Karsten Warholm 47.64'lük süresiyle altın, İrlandalı Thomas Barr da 48.31'lik zamanlamasıyla bronz madalya aldı.

Yasmani Copello Escobar, 2016'da Amsterdam'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı.