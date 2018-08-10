Ordu'daki felaket sonrası acı haber!

Ordu'da yoğun yağış sonrası meydana gelen selin ardından 150-200 metre civarında bir heyelan da meydana geldi. Heyelan ve sel suları arasında kalan bir vatandaş yaşamını yitirdi.
Canlı yayına bağlanan İkizce Belediye Başkanı Bahri Söğüt, 56 yaşındaki Bayram Sekmen'in yaşamını yitirdiğini ve cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.
Söğüt ayrıca, bütün mahallelerde sel sularının yoğun şekilde bulunduğunu ve sabaha kadar iş makineleri ile çalışacaklarını aktardı.
İKİZCE'DE EVLER TAHLİYE EDİLİYOR
Ordu'da sel dolayısıyla büyük çaplı hasarın oluştuğu İkizce ilçesine bağlı Seymenli Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlar tedbir amacıyla evlerden tahliye ediliyor. Belediye Başkanı Söğüt. vatandaşların tehlikeli bölgelerden uzaklaşması için cami hoparlöründen sürekli anonsların yapıldığını açıkladı.
Jandarma ekipleri, ilçeye yaklaşık 16 kilometre uzaklıktaki Seymenli Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlar, yağış dolayısıyla ortaya çıkabilecek olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla evlerinden tahliye ediyor.