10 Ağustos 2018 Cuma29 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:22Güneş 06:01Öğle 13:16İkindi 17:06Akşam 20:18Yatsı 21:50
    • 30°C Adana
    • 29°C Adıyaman
    • 17°C Afyon
    • 19°C Ağrı
    • 23°C Amasya
    • 19°C Ankara
    • 32°C Antalya
    • 21°C Artvin
    • 26°C Aydın
    • 24°C Balıkesir
  • BIST: 97.185 0.22
  • Altın: 215,844 4.72
  • Dolar: 5,5508 5.11
  • Euro: 6,4076 4.46

Beşiktaş tur için bir adım önde

»
Beşiktaş tur için bir adım önde
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında ağırladığı Avusturya'nın LASK Linz takımını 1-0 mağlup etti.
Beşiktaş tur için bir adım önde Beşiktaş tur için bir adım önde Beşiktaş tur için bir adım önde

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında ağırladığı Avusturya'nın LASK Linz takımını 1-0 mağlup etti.

Maçın 6. dakikasında Beşiktaş öne geçti. Oğuzhan Özyakup'un sağ kanattan ortaladığı topu arka direkte Babel, kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 1-0

19. dakikada LASK Linz, Beşiktaş kalesinde tehlikeli oldu. Caner Erkin'in kaptırdığı topla sol taraftan başlayan atakta Goiginger, çizgiye inip topu içeri çevirdi. Tetteh'in kale önünde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

21. dakikada Beşiktaş ikinci gole yaklaştı. Tolgay Arslan'ın uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Gökhan Gönül'ün ortasında Lens, meşin yuvarlağı ceza sahası içinde göğsüyle kontrol ederek sert vurdu. Top üstten auta çıktı.

31. dakikada Tetteh'in pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Holland'ın şutunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

34. dakikada Beşiktaş bir kez daha gole yaklaştı. Gökhan Gönül'ün sağdan yaptığı ortada Babel arka direkte topu kafayla içeri çevirdi. Oğuzhan Özyakup, kötü bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.

45+1. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırdığı topu ceza sahası dışında önünde bulan Tolgay Arslan'ın aşırtma şutunda, meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.

 

Karşılaşmanın ilk yarısı, siyah-beyazlıların 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarı
51. dakikada Caner Erkin'in ceza sahasına gönderdiği uzun topu Larin göğsüyle indirdi. Altıpasın sol çaprazında topla buluşan Oğuzhan Özyakup'un vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı. 

69. dakikada Caner Erkin'in sağdan kullandığı kornerde Pepe'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

84. dakikada LASK Linz gole yaklaştı. Caner Erkin'in ceza sahasında ayağının kayması sonrasında topu bir anda önünde bulan Holland'ın şutunda, kaleci Tolga Zengin meşin yuvarlağı kornere çeldi. 

90+3. dakikada Quaresma'nın kullandığı kornerde Pepe'nin kafa vuruşunda topa direk dibinde Vagner Love müdahale etti. Siyah-beyazlı oyuncunun şutunda, meşin yuvarlak direkten döndü. 

Karşılaşma, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. 

Avrupa kupalarında üst üste 3. galibiyet
Beşiktaş, Avrupa kupalarında üst üste üçüncü galibiyetine imza attı.

Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih'e 3-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, bu sezon B36 Torshavn'ı iki maçta yendi. 3'üncü ön eleme turunda da LASK Linz'e üstünlük sağlayan Beşiktaş, böylece peş peşe üçüncü galibiyetine ulaştı.

Vodafone Park'ta galibiyet serisi 7 maça çıktı
Siyah-beyazlı ekip, LASK Linz karşısında aldığı sonuçla Vodafone Park'taki galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

Dolmabahçe'de son olarak Bayern Münih'e 3-1 mağlup olan Beşiktaş, ardından Spor Toto Süper Lig'de Alanyaspor (1-0), Göztepe (5-1), Yeni Malatyaspor (3-1), Kayserispor (2-0) ve Demir Grup Sivasspor (5-1) maçlarını kazandı. Siyah-beyazlı ekip, Vodafone Park'taki Avrupa maçlarında ise B36 Torshavn'ı 6-0 ve LASK Linz'i 1-0 yendi. 

 

Babel'in Avrupa kupalarındaki altıncı golü 
LASK Linz karşısında takımını 1-0 öne geçiren Ryan Babel, bu sezon resmi maçlardaki ilk golünü kaydetti.

Hollandalı futbolcu, siyah-beyazlı formayla da Avrupa kupalarında altıncı kez fileleri havalandırdı.

Negredo, sahada
Karşılaşmanın 86. dakikasında Cyle Larin'in yerine oyuna giren Alvaro Negredo az da olsa şans buldu.

Takımdan ayrılması gündeme gelen ve Slovakya kampında kadroda yer alamayan İspanyol oyuncu, kısa süre kaldığı oyunda etkili olamadı.

Bu arada karşılaşmanın 70. dakikasında Jeremain Lens'in yerine oyuna dahil olan Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı formayla bu sezonki ilk resmi maçına çıktı. Portekizli oyuncu, maç sonrası saha içinde bir süre oğlu Ricky ile oynadı. Quaresma, çocuğuyla taraftarlara üçlü çektirdi. 

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 16 Ağustos Perşembe günü Avusturya'da oynanacak.

 

Beşiktaş'tan çim açıklaması
Beşiktaş Kulübü, saha zemininin bozukluğu sonrası yazılı bir açıklama yaptı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yaz aylarında görülmekte olan bir çim hastalığı, stadımız Vodafone Park'ı da etkilemiştir. Normal bakımları titizlikle yapılan çimlerin, doğal yollar ile hastalığa yakalanması sıklıkla rastlanan bir durumdur. Çimlerimizin tedavi sürecine yetkili firma tarafından başlanmış olup, 2 haftalık bir süreye ihtiyaç bulunmaktadır. Vodafone Park'ın çimleri, 2 hafta sonra kusursuz haline dönecektir."

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakipleriyle yaptıkları ilk maçı gol yemeden kazandıklarını belirterek, "Çok pozisyon bulduk. Rakip dirençli oynamaya çalıştı. İlk yarı bir, ikinci yarı da bir tane kalemizde pozisyon oldu. Bizim 5-6 pozisyonumuz vardı. Maçta 2-0 yapma şansımız vardı ama 1-0 da kötü bir skor değil." diye konuştu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Futbol: Haftanın programıFutbol: Haftanın programıSpor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 sezonu, ilk hafta maçlarıyla başlayacak.
Medipol Başakşehir turu İngiltere'ye bıraktıMedipol Başakşehir turu İngiltere'ye bıraktıMedipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında konuk ettiği İngiliz ekibi Burnley ile 0-0 berabere kaldı.
Beşiktaş tur için bir adım öndeBeşiktaş tur için bir adım öndeBeşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında ağırladığı Avusturya'nın LASK Linz takımını 1-0 mağlup etti.
Ramil Guliyev Avrupa Şampiyonu oldu!Ramil Guliyev Avrupa Şampiyonu oldu!Avrupa Atletizm Şampiyonası 200 metre finalinde milli atlet Ramil Guliyev, 19,76'lık derecesiyle şampiyona rekoru kırarak Avrupa şampiyonu oldu.
F.Bahçe bombayı patlatıyor! Yıldız isim...F.Bahçe bombayı patlatıyor! Yıldız isim...Fenerbahçe, Leicester City'nin Cezayirli golcüsü Islam Slimani'nin sezon sonuna kadar kiralanması konusunda İngiliz ekibiyle anlaşmak üzere...
Volkan Demirel: Turu geçen biz olacağızVolkan Demirel: Turu geçen biz olacağızFenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel, rövanşı kazanıp turu geçeceklerinden emin: "Kadıköy'de istediğimiz sonucu alarak turu geçen taraf biz olacağız"
  • Süper Lig'de 1. haftanın hakemleri açıklandı!09 Ağustos 2018 Perşembe 11:18
  • Başakşehir'in rakibi Burnley!09 Ağustos 2018 Perşembe 11:06
  • Beşiktaş'ın konuğu LASK Linz09 Ağustos 2018 Perşembe 11:05
  • Fikret Orman transfer için İngiltere'de!09 Ağustos 2018 Perşembe 10:57
  • Ali Koç: Bu takım Benfica'yı Kadıköy'de yener09 Ağustos 2018 Perşembe 10:57
  • Karar verildi! F.Bahçe Devler Ligi'ne kalırsa...09 Ağustos 2018 Perşembe 10:17
  • Ercan Taner'in yeni adresi belli oldu!08 Ağustos 2018 Çarşamba 11:53
  • Beşiktaş'ın konuğu LASK Linz08 Ağustos 2018 Çarşamba 09:40
  • Fenerbahçe turu Kadıköy'e bıraktı!08 Ağustos 2018 Çarşamba 00:24
  • F.Bahçe avantaj peşinde! Muhtemel 11'ler07 Ağustos 2018 Salı 10:45
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri