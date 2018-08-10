Beşiktaş tur için bir adım önde

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında ağırladığı Avusturya'nın LASK Linz takımını 1-0 mağlup etti.

Maçın 6. dakikasında Beşiktaş öne geçti. Oğuzhan Özyakup'un sağ kanattan ortaladığı topu arka direkte Babel, kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 1-0

19. dakikada LASK Linz, Beşiktaş kalesinde tehlikeli oldu. Caner Erkin'in kaptırdığı topla sol taraftan başlayan atakta Goiginger, çizgiye inip topu içeri çevirdi. Tetteh'in kale önünde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

21. dakikada Beşiktaş ikinci gole yaklaştı. Tolgay Arslan'ın uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Gökhan Gönül'ün ortasında Lens, meşin yuvarlağı ceza sahası içinde göğsüyle kontrol ederek sert vurdu. Top üstten auta çıktı.

31. dakikada Tetteh'in pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Holland'ın şutunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

34. dakikada Beşiktaş bir kez daha gole yaklaştı. Gökhan Gönül'ün sağdan yaptığı ortada Babel arka direkte topu kafayla içeri çevirdi. Oğuzhan Özyakup, kötü bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.

45+1. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırdığı topu ceza sahası dışında önünde bulan Tolgay Arslan'ın aşırtma şutunda, meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı, siyah-beyazlıların 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarı

51. dakikada Caner Erkin'in ceza sahasına gönderdiği uzun topu Larin göğsüyle indirdi. Altıpasın sol çaprazında topla buluşan Oğuzhan Özyakup'un vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

69. dakikada Caner Erkin'in sağdan kullandığı kornerde Pepe'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

84. dakikada LASK Linz gole yaklaştı. Caner Erkin'in ceza sahasında ayağının kayması sonrasında topu bir anda önünde bulan Holland'ın şutunda, kaleci Tolga Zengin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+3. dakikada Quaresma'nın kullandığı kornerde Pepe'nin kafa vuruşunda topa direk dibinde Vagner Love müdahale etti. Siyah-beyazlı oyuncunun şutunda, meşin yuvarlak direkten döndü.

Karşılaşma, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Avrupa kupalarında üst üste 3. galibiyet

Beşiktaş, Avrupa kupalarında üst üste üçüncü galibiyetine imza attı.

Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih'e 3-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, bu sezon B36 Torshavn'ı iki maçta yendi. 3'üncü ön eleme turunda da LASK Linz'e üstünlük sağlayan Beşiktaş, böylece peş peşe üçüncü galibiyetine ulaştı.

Vodafone Park'ta galibiyet serisi 7 maça çıktı

Siyah-beyazlı ekip, LASK Linz karşısında aldığı sonuçla Vodafone Park'taki galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

Dolmabahçe'de son olarak Bayern Münih'e 3-1 mağlup olan Beşiktaş, ardından Spor Toto Süper Lig'de Alanyaspor (1-0), Göztepe (5-1), Yeni Malatyaspor (3-1), Kayserispor (2-0) ve Demir Grup Sivasspor (5-1) maçlarını kazandı. Siyah-beyazlı ekip, Vodafone Park'taki Avrupa maçlarında ise B36 Torshavn'ı 6-0 ve LASK Linz'i 1-0 yendi.

Babel'in Avrupa kupalarındaki altıncı golü

LASK Linz karşısında takımını 1-0 öne geçiren Ryan Babel, bu sezon resmi maçlardaki ilk golünü kaydetti.

Hollandalı futbolcu, siyah-beyazlı formayla da Avrupa kupalarında altıncı kez fileleri havalandırdı.

Negredo, sahada

Karşılaşmanın 86. dakikasında Cyle Larin'in yerine oyuna giren Alvaro Negredo az da olsa şans buldu.

Takımdan ayrılması gündeme gelen ve Slovakya kampında kadroda yer alamayan İspanyol oyuncu, kısa süre kaldığı oyunda etkili olamadı.

Bu arada karşılaşmanın 70. dakikasında Jeremain Lens'in yerine oyuna dahil olan Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı formayla bu sezonki ilk resmi maçına çıktı. Portekizli oyuncu, maç sonrası saha içinde bir süre oğlu Ricky ile oynadı. Quaresma, çocuğuyla taraftarlara üçlü çektirdi.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 16 Ağustos Perşembe günü Avusturya'da oynanacak.

Beşiktaş'tan çim açıklaması

Beşiktaş Kulübü, saha zemininin bozukluğu sonrası yazılı bir açıklama yaptı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yaz aylarında görülmekte olan bir çim hastalığı, stadımız Vodafone Park'ı da etkilemiştir. Normal bakımları titizlikle yapılan çimlerin, doğal yollar ile hastalığa yakalanması sıklıkla rastlanan bir durumdur. Çimlerimizin tedavi sürecine yetkili firma tarafından başlanmış olup, 2 haftalık bir süreye ihtiyaç bulunmaktadır. Vodafone Park'ın çimleri, 2 hafta sonra kusursuz haline dönecektir."

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakipleriyle yaptıkları ilk maçı gol yemeden kazandıklarını belirterek, "Çok pozisyon bulduk. Rakip dirençli oynamaya çalıştı. İlk yarı bir, ikinci yarı da bir tane kalemizde pozisyon oldu. Bizim 5-6 pozisyonumuz vardı. Maçta 2-0 yapma şansımız vardı ama 1-0 da kötü bir skor değil." diye konuştu.