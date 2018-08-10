10 Ağustos 2018 Cuma29 Şevval 1439
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Medipol Başakşehir turu İngiltere'ye bıraktı

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Medipol Başakşehir turu İngiltere'ye bıraktı
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında konuk ettiği İngiliz ekibi Burnley ile 0-0 berabere kaldı.
Medipol Başakşehir turu İngiltere'ye bıraktı Medipol Başakşehir turu İngiltere'ye bıraktı Medipol Başakşehir turu İngiltere'ye bıraktı

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında konuk ettiği İngiliz ekibi Burnley ile 0-0 berabere kaldı.

Karşılaşmanın 18. dakikasında gelişen Medipol Başakşehir atağında, Emre Belözoğlu'nun sol kanattan ön direğe doğru gönderdiği topa Bajic dokunamadı. 

30. dakikada turuncu-lacivertli ekip gole yaklaştı. Visca'dan aldığı topla sağ kanatta buluşan Caiçara, ceza sahasına girdi. Brezilyalı futbolcu, karşısındaki rakibine rağmen sağ çaprazdan meşin yuvarlağa çok sert vurdu. Kaleci Joe Hart'tan dönen topu savunma uzaklaştırdı.

36. dakikada sağ taraftan Visca'nın kullandığı kornerde Da Costa, penaltı noktasına yakın bir bölgede topa kafayı vurdu. Kaleci Joe Hart, üzerine gelen meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı, 0-0 sona erdi.

İkinci yarı
54. dakikada Burnley etkili geldi. Kaleci Joe Hart'ın gönderdiği uzun topu, Barnes kafa ile ceza sahası içine aşırdı. Altıpasın önünde topla buluşan Hendrick, dar açıdan meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. Kaleci Mert'in ayağıyla müdahale ettiği top kornere çıktı. 

62. dakikada Epureanu'nun gönderdiği uzun topu ceza yayı içinde Visca indirdi. Ceza sahası içinde topu kontrol eden Jojic, sağ çaprazdan sert vurdu, top yan ağlarda kaldı. 

90+1. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Sağ taraftan korneri kullanan Emre Belözoğlu, meşin yuvarlağı doğrudan kaleye gönderdi. Ön direkte savunmadan seken top yan ağlara gitti. 

Mücadele, 0-0 sona erdi. 

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