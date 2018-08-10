Futbol: Haftanın programı

Futbolda Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 sezonu ilk hafta maçlarıyla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde sezonun ilk hafta müsabakalarının programı şöyle:
Spor Toto Süper Lig
Bugün:
21.45 MKE Ankaragücü-Galatasaray (Osmanlı)
Yarın:
19.30 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)
19.30 Demir Grup Sivasspor-Alanyaspor (Yeni 4 Eylül)
21.45 Fenerbahçe-Bursaspor (Ülker)
12 Ağustos Pazar:
19.30 Medipol Başakşehir-Trabzonspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
19.30 Atiker Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Konya Büyükşehir Belediye)
21.45 Beşiktaş-Akhisarspor (Vodafone Park)
21.45 Göztepe-Yeni Malatyaspor (Bornova)
13 Ağustos Pazartesi:
21.45 Kayserispor-Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
Spor Toto 1. Lig
Bugün:
21.45 Kardemir Karabükspor-Adana Demirspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
Yarın:
19.30 Boluspor-Osmanlıspor (Bolu Atatürk)
21.45 Adanaspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
21.45 Altay-Ümraniyespor (İzmir Atatürk)
12 Ağustos Pazar:
19.30 Giresunspor-Eskişehirspor (Giresun Atatürk)
19.30 Gençlerbirliği-Hatayspor (Osmanlı)
21.45 Balıkesirspor Baltok-Altınordu (Spor Toto Akhisar)
21.45 Denizlispor-Gazişehir Gaziantep (Denizli Atatürk)
13 Ağustos Pazartesi:
21.45 İstanbulspor-Afjet Afyonspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)