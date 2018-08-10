10 Ağustos 2018 Cuma29 Şevval 1439
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İsrail ile Filistinli gruplar arasında ateşkes

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İsrail ile Filistinli gruplar arasında ateşkes
İsrail ile Hamas'ın başını çektiği Filistinli gruplar arasında Mısır'ın ara buluculuğunda ateşkes sağlanarak 22.45'te yürürlüğe girdi.
İsrail ile Filistinli gruplar arasında ateşkes İsrail ile Filistinli gruplar arasında ateşkes İsrail ile Filistinli gruplar arasında ateşkes

İsrail ile Filistinli gruplar arasında Mısır'ın ara buluculuğunda ateşkes sağlandı.

AA muhabirinin Filistinli kaynaklardan edindiği bilgiye göre, İsrail ile Hamas'ın başını çektiği Filistinli gruplar arasında Mısır'ın ara buluculuğunda varılan ateşkes 22.45'te yürürlüğe girdi.

Söz konusu ateşkes, son iki ayda, Mısır'ın arabuluculuğunda İsrail ile Filistinli gruplar arasında varılan beşinci ateşkes oldu. 

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin İsrail'li bir kaynağa dayandırdığı haberde ise bu gecenin sakin geçmesi durumunda İsrail'in de sükuneti koruyacağı, füze atılması durumunda ise buna karşılık verileceği belirtildi.

İsrail Kanal 2 Televizyonu da üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, "Sükunete karşı sükunet ilkesi" doğrultusunda hareket edileceğini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, çarşamba akşamından bu yana Gazze'de 150’den fazla hedefin savaş uçaklarıyla vurulduğu, buna karşın Gazze'den İsrail tarafına 180 roket atıldığı belirtilmişti. 

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hamile bir kadınla 1,5 yaşındaki çocuğu ve bir Filistinlinin şehit olduğunu, 30 Filistinlinin yaralandığını belirtmişti.

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