10 Ağustos 2018 Cuma29 Şevval 1439
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Galatasaray'daki Bafetimbi Gomis gerçeği ortaya çıktı

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Galatasaray'daki Bafetimbi Gomis gerçeği ortaya çıktı
Galatasaray'da Bafetimbi Gomis krizini çözmek üzere sarı-kırmızılılarda
Galatasaray'daki Bafetimbi Gomis gerçeği ortaya çıktı Galatasaray'daki Bafetimbi Gomis gerçeği ortaya çıktı Galatasaray'daki Bafetimbi Gomis gerçeği ortaya çıktı

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile takımın golcüsü Bafetimbi Gomis özel bir toplantı yaptı.

Zam talebinin reddedilmesinin ardından performansı düşen Fransız yıldız, "Hatalı olduğumu kabul ediyorum. Geçen sezonki gibi çok çalışıp goller atacağım" dedi. Terim de Gomis'i A.Gücü karşısında oynatma kararı aldı.

Galatasaray'da kritik Fatih Terim-Bafetimbi Gomis zirvesi önceki gün gerçekleşti. Teknik direktör Terim, zam talebinin geri çevrilmesinin ardından antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında isteksiz görünen ve son olarak TFF Süper Kupa'da kader penaltısını kaçıran Fransız futbolcuyla bir görüşme yaptı. Terim'in, "Neyin var, problemin ne?" sorusuna verdiği cevapla Gomis, hatalarını kabul ederek samimi yanıtlar verdi.

Gomis, Terim'e, "Kötü bir dönem geçirdim. Kafam karıştı. Üzüldüm, sıkıldım. Hatta belki de profesyonelce davranamadım. Hatalı olduğumu kabul ediyorum ve özür diliyorum. Ama şimdi kafamı topladım. Galatasaray'ı ve Türkiye'yi seviyorum. Ayrılmak istemiyorum. Size ve Galatasaray taraftarlarına eskisi gibi olduğumu göstereceğim. Yine geçen sezonki gibi ekstra idmanlar yapıp gollerimi atacağım" dedi.

Bu sözlerin ardından Fatih Terim, Gomis ile ilgili kararını net olarak verdi. Tecrübeli çalıştırıcı, ekstra idmanlar yapmaya da başlayan Gomis'i yedek bırakmayacak. Fransız futbolcu Galatasaray'ın bugün Ankaragücü ile oynayacağı Süper Lig maçında forma giyecek. (HÜRRİYET)

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