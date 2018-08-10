TSK'dan yapılan açıklamada "Diyarbakır/Kocaköy bölgesinde 02 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin bölücü terör örgütünün gri listede aranan sözde bölge sorumlularından Şahin kod adlı Ahmet Dorak olduğu tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
10 Ağustos 2018 Cuma29 Şevval 1439
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PKK'ya ağır darbe
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PKK'ya ağır darbeDiyarbakır'da 2 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen teröristin, gri listede aranan PKK'nın sözde bölge sorumlularından Ahmet Dorak olduğu belirlendi.
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