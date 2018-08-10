10 Ağustos 2018 Cuma29 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:22Güneş 06:01Öğle 13:16İkindi 17:06Akşam 20:18Yatsı 21:50
    • 31°C Adana
    • 28°C Adıyaman
    • 22°C Afyon
    • 23°C Ağrı
    • 25°C Amasya
    • 24°C Ankara
    • 34°C Antalya
    • 24°C Artvin
    • 28°C Aydın
    • 27°C Balıkesir
  • BIST: 97.118 -0.07
  • Altın: 233,294 13.19
  • Dolar: 5,9815 7.72
  • Euro: 6,8481 6.86

PKK'ya ağır darbe

»
PKK'ya ağır darbe
Diyarbakır'da 2 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen teröristin, gri listede aranan PKK'nın sözde bölge sorumlularından Ahmet Dorak olduğu belirlendi.
PKK'ya ağır darbe PKK'ya ağır darbe PKK'ya ağır darbe

TSK'dan yapılan açıklamada "Diyarbakır/Kocaköy bölgesinde 02 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin bölücü terör örgütünün gri listede aranan sözde bölge sorumlularından Şahin kod adlı Ahmet Dorak olduğu tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
PKK'ya ağır darbePKK'ya ağır darbeDiyarbakır'da 2 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen teröristin, gri listede aranan PKK'nın sözde bölge sorumlularından Ahmet Dorak olduğu belirlendi.
ABD’den yeni Türkiye açıklamasıABD’den yeni Türkiye açıklamasıABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türk heyetiyle geniş kapsamlı görüşmeler yapıldığını, rahip Brunson’un eve dönmesi talebini net şekilde ilettiklerini bildirdi.
Emniyet’e 32 bin yeni personel alınacakEmniyet’e 32 bin yeni personel alınacakKamuda istihdam kapısı açıldı. 100 günlük süre içerisinde 32 bin 500 kişi, vatandaşın güvenliği için çalışmak üzere istihdam edilecek.
Sel bu kez Rize'yi vurdu!Sel bu kez Rize'yi vurdu!Rize'de şiddetli yağışın neden olduğu heyelan nedeniyle Ardeşen-Çamlıhemşin karayolu ulaşıma kapandı, bazı ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı, 2 ev tedbir amacıyla boşaltıldı.
Bakan Varank 5G’nin Türk mucidi ile görüştüBakan Varank 5G’nin Türk mucidi ile görüştüSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 5G teknolojisinde ‘Kutupsal Kodlar’ buluşuyla adından söz ettiren Prof. Dr. Erdal Arıkan ile biraraya geldi.
TSK'da FETÖ operasyonu: 11 kişi yakalandıTSK'da FETÖ operasyonu: 11 kişi yakalandıFETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 19 şüpheliden 11'i gözaltına alındı.
  • Hayri İnönü'nün koruması hakkında karar10 Ağustos 2018 Cuma 04:57
  • Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atama10 Ağustos 2018 Cuma 04:54
  • Ordu'daki felaket sonrası acı haber!10 Ağustos 2018 Cuma 04:52
  • PKK'lı hainler domuz yerken vuruldu!10 Ağustos 2018 Cuma 04:43
  • Başkan Erdoğan'dan 'Dolar' açıklaması10 Ağustos 2018 Cuma 04:28
  • Serdar Gürler'den 'haçlı forma' tepkisi10 Ağustos 2018 Cuma 04:23
  • İstanbul'da ünlü kafeye silahlı saldırı10 Ağustos 2018 Cuma 04:21
  • Dolandırıcı karı-kocadan akılalmaz tezgah!09 Ağustos 2018 Perşembe 17:00
  • Hakkari'den acı haber geldi!09 Ağustos 2018 Perşembe 16:16
  • Destici'den idam çıkışı09 Ağustos 2018 Perşembe 16:03
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri