10 Ağustos 2018 Cuma29 Şevval 1439
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Kabus geri döndü! O ülke alarma geçti

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Vietnam'da bir kişi kuş gribi nedeniyle hayatını kaybetti. 6 bölgede H5N1 virüsü vakalarına rastlandığı kaydedildi.
Kabus geri döndü! O ülke alarma geçti
Kabus geri döndü! O ülke alarma geçti Kabus geri döndü! O ülke alarma geçti Kabus geri döndü! O ülke alarma geçti

Şinhua ajansının haberine göre, ülkede hayatını kaybeden bir kişide yapılan testlerde kuş gribivirüsü (H5N1) tespit edildi. Pasteur Institute'den yapılan açıklamada, 6 bölgede H5N1 virüsü vakalarına rastlandığı kaydedildi.

Ülkede H5N1 virüsü vakaları en son 2009 yılında görülmüştü. 4 ayda 9 bin vakaya rastlanırken, yaklaşık 20 kişi hayatını kaybetmişti. Diğer bir Güneydoğu Asya ülkesi olan Malezya'nın Sabah eyaletinde geçen hafta bir çiftlikte bu virüse rastlanması sonucu, 20 binden fazla tavuk itlaf edilmiş, bölgede önlemler alınmıştı.

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