ABD, Rus parasını da vurdu

Moskova'nın İngiltere'de eski bir Rus casusu ve kızına yapılan suikast girişiminde zehirli sinir gazı kullandığı gerekçesiyle ABD'nin yeni yaptırımlarına maruz kalması Rus varlıklarını vurdu

ABD'nin yaptırımları Rus ekonomisinde alarm zillerinin çalmasına neden oluyor. ABD'nin hem dış politika hem de ticari alanda yarattığı gerilimler doları majör ve gelişmekte olan ülke paraları karşısında güçlendiriyor. Rus Rublesi, ABD'nin dün açıkladığı yaptırımlar sonrasında Rus varlıklarına sert satış geldi. Rusya'nın parası yılbaşından bu yana dolar karşısında en çok değer kaybeden paralar arasına katıldı. ABD ile yaşanan siyasi gerilimin etkisiyle TL'nin dolar karşısında ocaktan bu yana kaybı yüzde 28'i aşarken, ruble yüzde 12'den fazla değer kaybetti.

RUBLE İKİ YILIN EN DÜŞÜĞÜNDE



ABD Moskova'nın İngiltere'de eski bir Rus casusu ve kızına yapılan suikast girişiminde zehirli sinir gazı kullandığını belirledikten sonra ay sonuna kadar yeni yaptırımlar uygulayacağını açıkladı. Eski Rus ajanı Sergei Skripal ve kızı Yulia 4 Mart günü İngiltere'nin Salisbury kentinde bir parkta bilinçlerini yitirmiş halde bulunmuşlardı. Avrupa ülkeleri ve ABD, suikast girişiminden sonra 100 Rus diplomatını sınır dışı etmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, Rusya'nın "uluslararası hukuku ihlal ederek kimyasal veya biyolojik silah kullandığını veya kendi vatandaşlarına karşı ölümcül kimyasal veya biyolojik silah kullandığını" belirlediğini söyledi. Üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin gazetecilere yaptığı açıklamaya göre, yaptırımlar 1991 tarihli Kimyasal ve Biyolojik Silahların Ortadan Kaldırılması Yasası kapsamında, hassas ulusal güvenlikle kontrol edilen malları kapsayacak.

ABD'nin Rusya'ya yaptırım getireceği haberleri, rublenin iki yılın dip seviyesine düşmesine neden olurken, Rus varlıklarında satış baskısına yol açtı. Rus Rublesi yaptırımlarla birlikte günlük yüzde 4 değer kaybına uğradı ve dolar karşısında 66.1 ile 2016'dan bu yana en düşük seviyeye indi. Ruble ve TL bu hafta dolara karşı en çok değer kaybeden para birimleri oldu