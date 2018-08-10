CHP'nin yeni yönetimi belli oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu'nu yeniledi. Yapılan değişiklikle CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, Parti Sözcüsü iseFaik Öztrak oldu.
İşte yeni CHP yönetimi:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerini belirledi. Bülent Tezcan, Tekin Bingöl ve Haluk Koç ise yeni MYK'da yer almadı.
İşte CHP'nin yeni yönetimi;
- Parti Sözcüsü: Faik Öztrak
- Genel Sekreter: Akif Hamzaçebi
- Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim: Tuncay Özkan
- Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Oğuz Kaan Salıcı
- Dış İlişkiler: Ünal Çeviköz
- Yerel Yönetimler: Seyit Torun
- AR-GE Bilim Yönetim ve Kültür Platformu: Fethi Açıkel
- Bilgi ve İletişim Teknolojileri: Onursal Adıgüzel
- Doğa Hakları: Gülizar Biçer Karaca
- Eğitim Politikaları: Yıldırım Kaya
- Gençlik Politikaları: Yunus Emre
- Halkla İlişkiler: Gamze Akkuş İlgezdi
- Hukuk Politikaları: Muharrem Erkek
- İdari ve Mali İşler: Bülent Kuşoğlu
- İnsan Hakları: Gökçe Gökçen
- İşçi Sendikaları - Meslek Kuruluşları ve Sivil Toplum Örgütleri: Veli Ağbaba
- İşveren Sendikaları / Kuruluşları - Esnaf Odaları ve Sosyal Politikalar: Aykut Erdoğdu
- Kadın Politikaları: Lale Karabıyık